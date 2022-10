von Max Seidenfaden Es ist der Traum eines jeden Lotto-Spielers: einmal den Jackpot gewinnen. Doch das kann auch Probleme mit sich bringen, wie ein Fall aus China zeigt.

Kleiner Einsatz, großer Gewinn: Für einen Mann aus Guangxi im Südwesten Chinas hat sich seine Beharrlichkeit beim Lotto spielen ausgezahlt. Wie die "South China Morning Post" (SCMP) berichtet, spielt der Mann, der nur unter dem Pseudonym Li bekannt ist, seit über zehn Jahren Lotto mit den gleichen Zahlen, hat dabei jedoch nur selten etwas gewonnen. Bis jetzt: Denn mit den Ziffern 2, 15, 19, 26, 27, 29 und der Zusatzzahl 02 räumte der Glückspilz den Jackpot in Höhe von 30,4 Millionen Euro ab.

Bei der Übergabe des Schecks in der Lottozentrale erschien Li dann in einem gelben Kostüm, ein Bild dazu veröffentlichte die SCMP in ihrem Artikel. Das Kostüm diente jedoch nicht nur zur Wahrung der Anonymität, sondern hat auch einen anderen Hintergrund, wie der glückliche Gewinner gestand. Bislang habe er niemandem, nicht mal seiner Frau und seinem Kind von dem neuen Reichtum erzählt – er habe Bedenken, dass sie arrogant und faul werden. "Ich habe die Sorge, dass sie sich nun anderen gegenüber überlegen fühlen und zukünftig nicht mehr hart arbeiten oder für die Schule lernen wollen", sagte Li laut dem Bericht. Von seinem Lottogewinn wird Li insgesamt rund 23,6 Millionen Euro mit nach Hause nehmen. Vor Ort spendete der glückliche Gewinner knapp 700.000 Euro für wohltätige Zwecke, sechs Millionen Euro musste er an Steuern zahlen.

In China ist es nicht unüblich, dass Lottogewinner den Preis versteckt in Kostümen, die vom Lottoanbieter gestellt werden, annehmen. Im September 2019 nahm ein Gewinner sein Preisgeld in Höhe von 21 Millionen Euro als Schwein verkleidet an, Anfang 2016 steckte der Gewinner eines 40-Millionen-Euro-Jackpots in einem Affenkostüm.

Wie nervös Li über seinen Lottogewinn war, konnte er nicht verheimlichen. Er habe am 21. Oktober herausgefunden, dass er den Jackpot gewonnen habe und kein Auge zumachen können. Am Folgetag reiste er nach Nanning, dem Sitz der Lottogesellschaft und musste noch zwei Tage bis zur Scheckübergabe warten, in denen er sein Hotelzimmer nicht verließ – aus Sorge, dass er seinen Lottoschein verlieren könnte.

Dass seine Frau nichts von dem Gewinn weiß, könnte für Li jedoch noch zum Problem werden. Gegenüber "Jiupai News" erklärte ein Anwalt, dass das Verheimlichen des Jackpots gegen das chinesische Heiratsgesetz verstoßen könnte. Denn dort heißt es in Artikel 13, dass Besitztümer, die von beiden während der Ehe angehäuft werden, als gemeinsamer Besitz zählt.

In Europa sorgt gegenwärtig der Eurojackpot für Lottofieber. Nachdem am vergangenen Freitag kein Teilnehmer die fünf Richtigen sowie die zwei richtigen Superzahlen tippte, wuchs der Jackpot auf 118 Millionen Euro an. Die nächste Ziehung findet am Dienstag statt. Für Aufsehen sorgte kürzlich auch ein kurioser Fall auf den Philippinen, wo gleich 433 Gewinner den Jackpot abräumten.