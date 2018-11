Diese umstürzende Werbewand hat in China vier Passanten verletzt. Das Unglück ereignete sich am Montag in der Stadt Jilin im Nordosten des Landes. Nach Berichten der Staatsmedien war die etwa vier Meter hohe Werbetafel unvermittelt umgestürzt. Die Unglücksursache in demnach unklar und wird derzeit untersucht.