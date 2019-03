Bei einer Explosion in einer Chemiefabrik in China sind am Donnerstag mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Das berichteten chinesische Staatsmedien. Bei der Detonation in der Provinz Jiangsu wurden zahlreiche Gebäude zerstört, über dem Unglücksort stand eine riesige Rauchwolke. Nach Angaben von Augenzeugen sollen Menschen in zerstörten Gebäuden eingeschlossen gewesen sein. Unter den Verletzten waren demnach auch Kinder aus einem nahe gelegen Kindergarten.