Christian Wilke arbeitet als Lehrer an einer Schule in den Vereinigten Arabischen Emiraten, als er Anfang Oktober 2017 verhaftet wird. Seither sitzt der 39-Jährige unter schier unmenschlichen Bedingungen im Gefängnis. Warum, das weiß er bis heute nicht. Seine Mutter Christine Wilke-Breitsameter kämpft seither für seine Freilassung.

Frau Wilke-Breitsameter, was wird Ihrem Sohn Christian vorgeworfen?

Eigentlich gibt es keine direkte Anklage. Wir wissen nicht, was Christian gemacht haben soll. Es soll um elektronische Beleidigung gehen.

Was bedeutet das?

Das wissen wir nicht. Beweise dafür hat Christian nie gezeigt bekommen.

Und wie haben Sie davon erfahren, dass ihr Sohn verhaftet wurde?

Ich sage immer zu meinem Mann: Ich schau nach meinen Kindern. Und über den Laptop habe ich immer Kontakt mit Christian gehabt. Irgendwann war er nicht mehr online. Dann hat mich so ein Engländer, Mike, angeschrieben. Ich war erst skeptisch, die Kontaktanfrage von einem fremden Mann anzunehmen, und der hat was von "detained" geschrieben. Ich kann nicht so gut Englisch, habe das übersetzt: "gefangen". Was Genaueres wusste Mike auch nicht, aber er hat mir dann die Nummer von Christians Schule gegeben und die haben das dann bestätigt. Machen konnten die dagegen aber auch nichts.

Ich habe dann das Auswärtige Amt angerufen, das mich an das Konsulat in Dubai verwiesen hat. Da hatte ich dann zum Glück eine Frau, die Deutsch sprach, am Telefon. Sie hat mir erklärt, dass das dort ganz oft vorkäme. Wegen Kleinigkeiten werden dort immer wieder Leute verhaftet - Kaugummi kauen im Ramadan oder sich versehentlich berühren. Auch Touristen.

Und Sie hatten zu diesem Zeitpunkt noch immer nichts von ihrem Sohn gehört.

Nein, nichts. Ich dachte schon: Den gibt’s nicht mehr.

Bis er plötzlich anrief…

… ja, das war am Tag nach Heiligabend. Das war so emotional. Mein Mann kam zu mir und meinte: "Da spricht jemand Arabisch - schnell, nimm's Telefon." Da war eine Ansage und im Hintergrund hörte man "Hallo, hallo". Dann war da Christian und hat furchtbar geweint. Wir konnten nur kurz sprechen und er hat gesagt: "Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Die halten mich hier fest." Das war ganz, ganz schrecklich.

Und was hat ihr Sohn noch erzählt?

Er sagte, dass er keine Ahnung habe, warum sie ihn verhaftet hätten. Er wurde aus seiner Wohnung rausgeholt. Wie ein Verbrecher. Dann wurde er mitgenommen. Der Kontakt zu einem Anwalt wurde ihm verweigert – für 52 Tage. Dann hat er Schlafentzug bekommen, Dauerverhöre, das Licht brannte vier Wochen, hat er gesagt. Sie haben ihn angeschrien, in eine kalte Zelle gesteckt. Mit Gewalt haben sie seinen Daumen in ein mit arabischen Schriftzeichen versehenes Dokument gedrückt. Später hat er dann festgestellt, dass das seine Aussage sein sollte.

Die Verhaftung kam für Sie wie aus heiterem Himmel?

Ja. Wobei Christian mir noch kurz vor seiner Verhaftung erzählt hat, dass bei ihm eingebrochen wurde. Aber es wurde nichts entwendet, sondern die Dinge nur durchsucht. Das war sehr seltsam. Es hat sich niemand darum gekümmert. Daran musste ich im Nachhinein immer denken.

Wurde ihm inzwischen der Prozess gemacht?

Ja, vor einem Scharia-Gericht. Da ist dann auch nur ein Scharia-Anwalt zugelassen. Bei dem Prozess hat er eigentlich nichts verstanden. Alles war auf Arabisch. Ohne Übersetzer. Man darf dort auch nur mit Ja und Nein antworten. Christian hat eigentlich gar nicht gewusst, worum es geht. Am Ende haben sie ihm gesagt, dass er für ein Jahr ins Gefängnis muss, 12.500 Euro zahlen soll und dann ausgewiesen wird. Dann haben sie ihn abgeführt und wieder in diesen Freiluft-Knast gesteckt.

Wie muss man sich den vorstellen?

Der ist wie ein großer Freiluftkäfig, so groß wie ein Fußballfeld. 800 Leute sind dort drin, in sieben Arealen. Es zieht und gibt nur so winzige Schutzabteile, wo neun Leute drin schlafen können. Das sind furchtbare Umstände. Da laufen Ratten durch das Trinkwasser, Kakerlaken sind sogar im Essen. Es gibt keine Hygieneartikel. Christian ist ungepflegt, kann sich nicht rasieren, er stinke wie ein Hund, sagt er.

Sind da noch mehr Ausländer gefangen?

Christian ist zwar der einzige Deutsche, aber es sind noch einige Engländer drin.

Inzwischen telefonieren Sie häufiger mit ihrem Sohn…

… ja, so einmal in der Woche. Aber das ist immer sehr kurz. Und er sagt eigentlich immer: "Ich kann nicht mehr."

Wie klang er das letzte Mal?

Schrecklich. Er hat 21 Kilo abgenommen. "Ich sehe aus wie ein Schatten", hat er gesagt. "Mama, Du wirst mich nicht mehr erkennen." Er fällt dauernd um, sagt er, bekommt fast nichts zu essen. Er hat mich angefleht: "Mama, hol' mich hier raus. Ich kann nicht mehr. Jeder Tag zählt für mich." Er fleht mich immer an, aber was soll ich machen?

Als Mutter kann man sich kaum etwas Schrecklicheres vorstellen, als sein Kind so flehen zu hören. Wie geht es nun weiter?

Wir versuchen über die Petition und die Öffentlichkeit, dass die deutsche Regierung sich für meinen Sohn noch mehr einsetzt. Ich habe einen Psychologen, Dr. Thomas Frank, der mir mit seinem Coaching momentan sehr hilft und mit mir zusammen für Christians Freilassung kämpft. Wir haben ein Spendenkonto eingerichtet. Der Christian hat zwar was gespart, aber das reicht nicht. Er ist obdachlos, hat keine Arbeit mehr. Sein Job wurde ihm noch am selben Tag gekündigt. Was aus seiner Wohnung geworden ist, weiß ich nicht. Aber die gehörte der Schule.

Ich wäre so froh, wenn ich den Christian bald wieder in die Arme schließen könnte. Ich brauche nichts mehr als das. Alles andere ist mir inzwischen völlig egal.