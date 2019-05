Kendrick Castillo heißt der Schüler, der bei einem Angriff auf seine Schule in Colorado ums Leben kam. Sein Klassenkamerad Brendan Bialy beschreibt, die Situation, als bewaffnete Täter in ihren Klassenraum kamen. Castillo sei wie eine Bowling-Kugel, niemand könne ihn so leicht stoppen. Er habe den Täter an die Wand gedrückt und sei so erschossen worden, bevor Bialy und andere Schüler den Schützen endgültig überwältigen konnten. Einer der mutmaßlichen Täter erschien am Mittwoch vor Gericht, wo er sich der Klage des Mordes und versuchten Mordes stellen musste. Der 18-jährige und ein weiterer Teenager sollen am Dienstag das Feuer gegen Mitschüler in einer Schule in Highland Ranch, in der Nähe von Denver eröffnet haben. Neben dem Todesopfer Kendrick Castillo wurden acht weitere Schüler verletzt.