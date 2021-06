Vor rund einer Woche kam es auf dem Gardasee zu einem tödlichen Bootsunfall. Zwei Menschen starben. Jetzt kam es zu einem ähnlichen Unfall auf dem Comer See – ebenfalls mit tödlichem Ausgang.

Fast eine Woche nach dem tödlichen Bootsunfall auf dem Gardasee ist es auch auf dem norditalienischen Comer See zu einem Unglück mit einem Todesopfer gekommen. Die Feuerwehr bestätigte den Unfall am Freitagabend in der Kommune Lenno am Westufer des bei Urlaubern beliebten Sees.

Dort seien zwei Motorboote zusammengeprallt. Ein 22 Jahre alter Italiener sei dabei ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt, hieß es von der zuständigen Polizei in der Provinz Como am Samstag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittler untersuchen den Fall nach Angaben der Polizei derzeit noch. Eine abschließende Unglücksursache gebe es noch nicht.

Comer See und Gardasee: Zwei tödliche Bootsunfälle innerhalb einer Woche

Italienische Medien berichteten, in dem anderen Boot hätten sich rund zehn Touristen aus Belgien befunden. Es stehe der Verdacht im Raum, dass sie zu schnell gefahren seien. Der Tote und seine verletzten Freunde stammten aus der Region am Comer See.

Vor rund einer Woche verloren eine Italienerin und ihr Freund am Gardasee in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Bootsunglück ihr Leben. Ein Motorboot, besetzt mit zwei 52 Jahre alten Männern aus München, stieß Ermittlungen zufolge mit dem Boot der beiden Ortsansässigen zusammen.

Junge Frau starb durch Ertrinken

Die Leiche des 37-jährigen Mannes aus Salò am Westufer des Sees wurde am frühen Sonntagmorgen in dem Boot entdeckt. Die 25-Jährige wurde später aus dem See geborgen.

Wie eine Obduktion jetzt ergab starb die junge Frau durch Ertrinken. Laut dem italienische Nachrichtensender "rainews", erlitt die 25-Jährige bei dem Unfall zudem zahlreiche Knochenbrüche. Doch ihr Tod trat nicht unmittelbar ein. Möglicherweise hätte sie gerettet werden können, wenn die Unfallverursacher nicht einfach weiter gefahren wären, sondern sie aus dem Wasser gezogen hätten.

Auf einem Video, das nach dem Unfall im Hafen entstand sei auch zu sehen, wie einer der beiden Männer aus dem Boot stieg, torkelte und ins Wasser fiel. Gegen die Deutschen wird wegen Totschlags und unterlassener Hilfeleistung ermittelt, weil sie nach der Kollision nicht zum Helfen angehalten haben sollen.

Quelle: "rainews"