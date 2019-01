Seltsames Strandgut an der Küste von Terschelling. Statt Muscheln liegen Plastikspielzeug und ein Haufen Müll im Sand der niederländischen Nordseeinsel. Sie gehören zur Ladung der MSC Zoe. Der Frachter hat im ersten Sturmtief des Jahres vor der ostfriesischen Insel Borkum bis zu 270 Container in der aufgewühlten See verloren. Vor den benachbarten niederländischen Inseln brachen die Container auf, unzählige Teile wurden an Land geschwemmt, auch auf Ameland, Vlieland und Schiermonnikoog. Zahlreiche Strandspaziergänger suchen in der verlorengegangenen Ladung nach Schätzen - laut niederländischem Gesetz ist das nicht illegal. Viele packen auch einfach mit an und säubern den Strand von Plastikmüll. Ganz harmlos ist das Treibgut anscheinend nicht. Laut Medienberichten befanden sich in einigen Containern Chemikalien. Die Küstenwache warnte die Schiffhart zudem vor Containern, die weiter in der Fahrrinne treiben könnten. Der verantwortliche Sturm "Zeetje" ging aber auch an deutschen Küsten nicht spurlos vorüber. In der Hafenstadt Wismar wurde am Mittwoch die Innenstadt von eisigkaltem Ostseewasser überschwemmt. An der Rückseite des Tiefs ist inzwischen polare Kaltluft nach Deutschland gezogen. Mit Frost und Schnee bis in tiefe Lagen. In Berlin wurden Straßen und Gebäude am Donnerstag mit einer leichten Schneeschicht überzogen. In den kommenden Tagen soll es weiter winterlich bleiben.