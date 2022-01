Krankenpflegerin in einem Krankenhaus in den USA

Sie wetterte gegen Impfungen und wünschte Corona-Experte Anthony Fauci den Tod. Nun ist Verschwörungsinfluencerin Cirsten Weldon nach einer Covid-Erkrankung gestorben.

Die prominente Impfgegnerin Cirsten Weldon ist US-Medienberichten zufolge an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das berichten "The Daily Beast" und "Business Insider". Weldon hatte auf Social Media regelmäßig Verschwörungserzählungen rund um das Coronavirus verbreitet und galt als Star der rechtsextremen QAnon-Bewegung. Ihre Videos erreichten zehntausende Follower.

Besonders heftig wetterte Weldon gegen Impfungen gegen das Coronavirus. "Die Impfstoffe töten, nehmt sie nicht", ruft sie etwa in einem Video, für das sie sich in eine Schlange von Impfwilligen gemischt hat, berichtet Daily Beast. Die anwesenden Menschen, die sich impfen lassen wollen, bezeichnete sie als "leichtgläubige Idioten". In einem anderen Video fordert sie, der führend US-Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci müsse an einem Strick aufgeknüpft werden.

Letzter Post aus dem Krankenhaus

Ende Dezember musste Weldon mit Covid-19-Symptomen in ein kalifornisches Krankenhaus eingeliefert werden. Via Social-Media berichtete sie, dass sie das Anti-Covid-Medikament Remdesivir abgelehnt habe und sprach von einer "bakteriellen Lungenentzündung". Ihr letzter Social-Media-Beitrag stammt vom 31. Dezember und zeigt sie an einem Sauerstoffgerät. Nach Weldons Tod drohten andere QAnon-Aktivisten mit Gewalt gegen das Krankenhauspersonal, berichtet Daily Beast.

In den USA gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Berichte über bekannte Impfgegner und Coronaleugner, die selbst an der Krankheit gestorben sind. Erst Anfang Januar starb der Radiomoderator und Impfgegner Douglas Kuzma, der sich das Virus mutmaßlich auf einer rechten Versammlung in Texas eingefangen hatte.

Ebenfalls an Covid-19 starb Anfang Dezember der TV-Prediger Marcus Lamb, Gründer eines christlichen Fernsehsenders, der sein Millionenpublikum vor der "tödlichen Gefahr durch eine Impfung" warnte und lieber zum Beten aufrief. Weitere prominente Corona-Todesfälle sind die des impfkritischen Fernsehmoderators Dick Farrell oder des TV-Predigers Irvin Baxter.

