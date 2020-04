Sehen Sie im Video: Abschlussfeier mal anders: Roboter nimmt Uni-Zeugnisse entgegen.









Kürzlich fand in Kolumbien eine Universitäts-Abschlussfeier in einer sehr veränderten Atmosphäre statt. Denn statt einer gut gefüllten Aula mit Freunden und Verwandten der Absolventen, gab es wegen der Corona-Pandemie und der entsprechenden Ausgangssperren einen Roboter, der die Absolventen repräsentierte und an ihrer Stelle auch das Abschlusszeugnis entgegennahm. Dazu der Rektor der Uni Pablo Guerra: "Es ist das erste Mal, dass wir eine Zeremonie dieser Art in einem Auditorium durchführen, das praktisch leer ist. Die Abstandsregeln haben diese Situation herbeigeführt. Aber wir fühlen uns der Nähe verpflichtet. Und an dieser Universität dreht sich alles um diejenigen, die ihre Träume und Ziele als Ärzte erfüllen wollen - besonders unter diesen besonders schwierigen Umständen." Für die ehemaligen Studenten, die ihre Abschlüsse per Video-Zeremonie erhalten hatten, waren diese Umstände jedoch kein Problem, wie die angehende Medizinerin Mayra Alejandra Flores bestätigte: "Es war eine Herausforderung, aber diese Feier hat mir Freude gemacht. Auch wenn die Zeremonie unter unerwarteten Umständen stattfand. Und angesichts dieser Situation hoffe ich als Medizinerin, dass mein Beruf der Menschheit, der Welt im Allgemeinen, in diesen schwierigen Zeiten, die wir durchleben, eine Hilfe ist. Und ich meinen Beitrag leisten kann." In Kolumbien wurden Anfang der Woche offiziellen Angaben zufolge über 4.000 Coronavirus-Fälle bestätigt, sowie rund 200 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet.