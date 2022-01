Corona-Testzentrum in Zhengzhou. In der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Henan sind mehrere Corona-Neuinfektionen aufgetreten.

Dieses Blind-Date lief anders als erwartet: Eine Frau im chinesischen Zhengzhou war bei ihrer Verabredung in dessen Wohnung eingeladen, als der Stadtteil wegen Corona in den Lockdown musste. Darauf saß sie bei ihm fest – und führte Videotagebuch.

Mit Videos aus einem – ihren Angaben nach – unfreiwillig verlängerten Date hat eine Frau in China großes Interesse in sozialen Medien ausgelöst. Der vor einer Woche unvermittelt über Teile der chinesischen Millionenmetropole Zhengzhou verhängte Corona-Lockdown hat die Frau auf Partnersuche in eine missliche Lage gebracht: Sie sei gerade von einem Blind-Date zum Essen in dessen Wohnung eingeladen gewesen, als der Stadtteil abgeriegelt wurde – und sitze seitdem bei ihm fest, berichtete die Frau der Zeitung "The Paper" aus Shanghai.

Die Frau war nach eigenen Angaben extra aus der rund 1000 Kilometer entfernten Stadt Guangzhou zurück in ihre Heimatstadt Zhengzhou gereist, um auf Wunsch ihrer Familie mehrere Männer kennenzulernen. "Ich werde alt, meine Familie hat mir zehn Bekannte vorgestellt", die sie nacheinander sehen wollte, berichtete sie "The Paper". Ihr fünftes Date hatte sie demnach gerade zu sich nach Hause eingeladen, um seine Kochkünste vorzuführen, als der Lockdown in Kraft trat. Die Frau sitzt demnach seit dem 9. Januar in der Wohnung fest.

Seitdem zeigt Wang in kurzen Online-Videos ihren unfreiwilligen Alltag mit ihrem Date. Auf von örtlichen Medien veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie der Mann für sie kocht, Hausarbeiten erledigt und an seinem Laptop arbeitet, während sie sich ausschläft. Wie lange sie dort ausharren musste, war unklar. Das vorerst letzte Video, das beide bei einem Feuertopf-Essen zeigte, veröffentlichte die Frau am Mittwoch.

Trotz der Nähe und viel Zeit zum Reden, funkte es aber offenbar nicht zwischen den beiden. Ihr Date sei so "stumm wie eine hölzerne Schaufensterpuppe" und das von ihm zubereitete Essen nur mittelmäßig, berichtete Wang. Davon abgesehen habe er aber viele gute Seiten. Zudem fände sie es "toll, dass er immer noch bereit ist zu kochen". Aber eigentlich würde sie sich einen gesprächigeren Partner wünschen. Der Mann selbst kam in den Videos nicht zu Wort.

Im Twitter-ähnlichen Kurzbotschaftendienst Weibo suchten Millionen Nutzer nach den Videos. Vergeblich, wie Wang erklärte. Sie habe sie alle wieder gelöscht, nachdem sie bemerkt habe, dass ihr unfreiwilliger WG-Genosse mit den Reaktionen seiner Freunde nicht klargekommen sei.

China verfolgt eine strikte Null-Corona-Politik. Schon mehrfach wurden ganze Millionenstädte wegen einzelner Corona-Fälle in einen totalen Lockdown geschickt.