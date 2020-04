So sah der Präsidentenpalast in Indiens Hauptstadt Neu Delhi im November 2018 aus. Damals lag dicker Smog über der Millionenmetropole. Und so sah der Präsidentenpalast am 6. April 2020 aus. Blauer Himmel und klare Sicht, von Smog keine Spur. Nicht wenige in Indien machen für den Unterschied der Luftqualität die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verantwortlich. Es gelten Ausgangssperren, es sind kaum Autos auf den Straßen unterwegs. Auch die Fabriken sind geschlossen. Die Luftqualität in der Stadt hat sich den Messungen zufolge deutlich verbessert. Ein ähnliches Bild bekommt man, wenn man nach China schaut. In Städten wie Peking wurde im Februar eine deutlich niedrigere Belastung mit Stickstoffdioxiden gemessen. Damals waren die Fabriken geschlossen und das öffentliche Leben war fast zum Stillstand gekommen. Lyn Liu von Greenpeace bestätigt den Trend zu einer besseren Luft: "Unsere monatlichen Daten zeigten, dass der höchste Rückgang bei Stickstoffdioxiden und Schwefeldioxid im Februar war, als die Epidemie ihre größten Auswirkungen hatte. Das gilt auch für Peking und Umgebung. Der Rückgang betrug mehr als 40 Prozent. Tatsächlich gibt es mehrere Ursachen dafür. Aber zwei davon sind entscheidend: Die Fabriken waren geschlossen. Und die Menschen haben ihre Lebensweise umgestellt. Das hat sich vor allem im Verkehr bemerkbar gemacht." Ähnliche Beobachtungen werden auch aus Los Angeles gemeldet. Auch hier freuen sich die smoggeplagten Einwohner über ungewöhnlich saubere Luft. Klima-Experten und Politiker warnen allerdings, dass ein kurzes Absinken der Schadstoffwerte kein langfristiger Gewinn für den Klimaschutz sein müsse. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es nach den Einbrüchen mit niedrigen Emissionen zu einem noch stärkeren Anziehen der Konjunktur und höheren Emissionen komme.