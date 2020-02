Oliver Heinrich Klassen darf nach Hause fliegen. Er ist einer der deutschen Touristen, die auf der spanischen Insel La Gomera isoliert worden waren, weil sie in Deutschland Kontakt mit einem an Corona erkrankten Mann gehabt hatten. Er wurde bereits zwei Mal negativ getestet. "Es war eigentlich alles in Ordnung, am Anfang waren wir natürlich alle nervös, klar, aber als wir uns dann eingelebt haben, haben wir uns wohlgefühlt, es war alles in Ordnung. Natürlich freuen wir uns jetzt, natürlich, und das war natürlich auch immer die Hoffnung. Aber es bleibt natürlich immer noch der Wermutstropfen, mit dem - äh, da sage ich keine Namen, dass unser Freund, dass er tatsächlich infiziert ist. Es hat ja nie bei nirgendwem Symptome gegeben. Er wurde positiv getestet, aber es hat keiner ein Symptom, also es geht ihm gut, uns allen. Ja, meine Eltern habe ich jetzt gerade erst informiert, weil die brauchen sich nicht aufregen, und die anderen, Freunde, Freundin, Sohn, die sind alle der Meinung, dass das hochgespielt wird, auf der ganzen Welt, viel zu viel Tamtam gemacht und aufgeregt hat sich niemand." Auf die Frage, was er und seine Freunde in der fünftägigen Isolation am meisten vermisst hätten, sagte Klassen: "Bier. Wir sind aus Bayern und das war eigentlich nicht okay, dass wir kein Bier bekommen haben, in dieser Situation, wir sind nicht krank und haben kein Bier bekommen, und das ist für einen Bayern das Schlimmste." Unangenehm seien ihm und die mit ihm isolierten Freunden die Beobachtung durch die Presse gewesen. "Weil, es war natürlich für uns unschön, wir haben uns ja mehr oder weniger live immediately live uns sehen können, im Internet, und es wurde nicht verpixelt, wie es in Deutschland üblich ist, sondern wir haben unsere Gesichter überall gesehen, und das war natürlich unschön." Einer der Gruppe wurde positiv auf den Virus getestet und befindet sich weiterhin in Isolation.