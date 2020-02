Am Donnerstagabend ist es in einem Dorf in der Zentralukraine zu heftigen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Anwohnern gekommen. Hintergrund für die dramatischen Ereignisse waren Ukrainer, die aus der chinesischen Krisenregion Wuhan wegen des Coronavirus zurück ins Land geholt worden waren. Sie sollten in einem Gesundheitszentrum des Innenministeriums untergebracht werden. Der Staatschef der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat in einer Ansprache am Freitag versucht, die Gemüter zu beruhigen: In schwierigen Zeiten müsse man einen kühlen Kopf und ein großes Herz beweisen. Und der schlimmste Virus sei der Virus des Hasses, sagte er. Die örtliche Bevölkerung hatte sich aufgrund von Angst vor Ansteckung und von Falschmeldungen extrem aufgebracht gezeigt. Es kam zu heftigen Rangeleien mit der Polizei. Dabei wurden einige Beamte zum Teil schwer verletzt. Und mehrere der gewalttätigen Anwohner wurden verhaftet.