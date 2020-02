Nach nur etwas mehr als einer Woche Bauzeit erwartet in China am Montag das erste von zwei neuen Krankenhäusern zur Isolation von Coronavirus-Erkrankten in Wuhan die ersten Patienten. Das berichten staatliche Medien. Das Krankenhaus umfasst 1000 Betten. Mehr als 7500 Arbeiter waren an dem Schnellbauprojekt beteiligt. Das zweite Krankenhaus mit 1600 Betten soll am Mittwoch eröffnen. Die Pläne für die Bauprojekte stammen von einem ähnlichen Schnellbau in Peking aus dem Jahr 2003 zur Bekämpfung des SARS-Virus. Unterdessen ist in China die Gesamtzahl der Todesfälle durch das Coronavirus am Sonntag auf mehr als 360 gestiegen. Die Zahl der neu bestätigten Infektionen ist um fast 3000 auf mehr als 17.000 geklettert.