Am Montagmorgen haben sich Hunderte Personen vor einem Supermarkt in der südkoreanischen Stadt Daegu angestellt, um einen Mundschutz zu ergattern. Die Supermarktkette hatte damit begonnen gut 1,4 Millionen Masken zum halben Preis zu verkaufen. In dem Land herrscht wegen des Coronavirus die höchste Alarmstufe. Südkoreas Vize-Gesundheitsminister Kim Kang-Lip bestätigte am Montag in Sejong: "Besonders in Daegu gibt es eine große Zahl an Neuinfektionen. Wenn wir die Verbreitung in Daegu nicht effektiv stoppen, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir bald eine landeweites Problem von vielen Neuinfektionen haben werden." Südkorea meldete 161 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Patienten nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Land auf 763. Ein Erkrankter sei an den Folgen des Virus gestorben, womit die Zahl der Todesopfer in Südkorea auf sieben steigt.