In Nordrhein-Westfalen ist zum ersten Mal ein Mensch positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Wie ein Arzt des Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhauses mitteilte, handelt es sich dabei um einen 47-jährigen Mann. Sein Zustand soll nach Angaben des Kreis Heinsbergs kritisch sein. Die Frau des Erkrankten wies zudem "Symptome einer Viruserkrankung" auf, teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. In der Nacht zu Mittwoch wurde der Mann zur weiteren Behandlung in die Uniklinik nach Düsseldorf gebracht. Im Kreis Heinsberg blieben am Mittwoch alle Schulen und Kitas geschlossen. Der Krisenstab des Landes NRW soll noch am Mittwoch zusammenkommen.