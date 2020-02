Auf dem Kreuzfahrtschiff im Hafen von Yokohama sind mittlerweile 61 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der japanische Gesundheitsminister am Freitag mit. Das Schiff mit 3700 Personen an Bord hatte am Montag nach einer 14-tägigen Reise hier angelegt. Seitdem steht es unter Quarantäne. Vorerst waren 20 Infizierte festgestellt worden. Die neuen 41 Fälle seien unter den verbliebenen 171 Testergebnissen festgestellt worden, teilten die Behörden mit. Die Lage an Bord ist weiterhin unklar. Forscher und Beobachter können in diesem Fall feststellen, wie schnell und intensiv sich die neuartige Lungenkrankheit auf engem Raum ausbreiten kann. Weitere Menschen, die getestet werden müssen, landeten am Freitag in Tokio. Die japanische Regierung hatte 119 Landsleute aus der chinesischen Region Wuhan ausgeflogen, wo das Virus zum ersten Mal festgestellt wurde.