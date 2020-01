Um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen hat die chinesische Regierung die Stadt Wuhan abgeriegelt. Am Donnerstagmorgen wurden sämtliche Zug- und Flugverbindungen in die Stadt eingestellt. Auch Bus-, U-Bahn und Fähren wurden ausgesetzt, berichtete das staatliche Fernsehen. Die Bürger wurden gebeten, die Stadt nur unter besonderen Umständen zu verlassen. Diese Menschen in Peking sind die letzten Flugpassagiere, die in nach Wuhan reisen dürfen. O-TON JANE, PASSAGIERIN: "Wir haben in den sozialen Netzwerken und den Medien gelesen, dass die Lage extrem ernst ist. Mein Kind, mein Mann und meine Familie leben zwar nicht Wuhan, aber in der Umgebung. Ich muss zurück für das Frühlingsfest. Meine Kollegen haben mir davon abgeraten, dahin zu reisen. Aber ich muss zurück, weil ich ein kleines Kind habe." O-TON HERR YANG, PASSAGIER: "Ich habe keine Angst, ich bin mutig. Dort leben viele Menschen, ich bin ja nicht der einzige Mensch in Wuhan." O-TON CINDY CHEN, PASSAGIER: "Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich habe Angst, dass das ein neues SARS-Virus wird. Deshalb tragen wir alle Gesichtsmasken." Nach der Ankündigung stürmten viele Menschen in Wuhan die Supermärkte, um sich mit Lebensmitteln einzudecken. Trotz steigender Preise waren vielerorts die Regale leer. Auch vor Tankstellen bildeten sich lange Schlangen. Inzwischen gilt es als sicher, dass die Krankheitswelle in der Millionenstadt ihren Anfang nahm. In China sind an der Lungenkrankheit bislang mehr als ein Dutzend Menschen gestorben und Hunderte erkrankt. Auch aus anderen Ländern werden inzwischen Fälle gemeldet, darunter den USA. Das Robert-Koch-Institut schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland aber als gering ein.