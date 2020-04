Ein Solo hoch über der menschenleere Piazza Navona in der italienischen Hauptstadt Rom. Inmitten der Coronakrise, die Italien fest im Griff hat, will Iacopo Mastrangelo ein Zeichen setzen. "Dieser leere Platz ist ein Symbol für die Zeit, die wir gerade durchleben. Wir wollten irgendwie helfen. So würde ich meine Absicht beschreiben. Wir wollen, dass die Menschen einander helfen, ein Zeichen der Hoffnung setzen." Nach dem Applaus von den Balkonen für den jungen Künstler gab es dann noch die italienische Nationalhymne. Gesten wie diese sollen die Bevölkerung aufheitern angesichts noch immer erschreckender Zahlen. Zuletzt war die Zahl der Toten in Italien erneut gestiegen, auf mehr als 15.360. Die Zahl der Toten in Italien ist gestiegen. Das Katastrophenschutzministerium meldet am Samstag 681 neues Todesfälle innerhalb von 24 Stunden. Die Zahl der Neuinfektionen stieg um 4805 auf 124.632. In Venedig müssen die Bewohner Gesichtsmasken und Handschuhe tragen, das gilt für den Einkauf auf Märkten und in Läden. Wie hier in Neapel ist der italienische Zivilschutz in allen Regionen im Einsatz, um etwa die Verteilung von Lebensmitteln zu organisieren. Noch immer überwacht die italienischen Polizei die Einhaltung der Ausgangssperren mit Hilfe von Drohnen.