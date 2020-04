Großes Feldlazarett im New Yorker Central Park soll Entlastung bringen

Das provisorische Krankenhaus im New Yorker Central Park steht. Errichtet hat es die christliche Hilfsorganisation Samaritan´s Purse. Das Feldlazarett soll die Krankenhäuser der Stadt, die wegen der Coronavirus-Pandemie schon jetzt am Rande ihrer Belastbarkeit stehen, entlasten. Neben den Krankenhauszelten und dem medizinischen Gerät hat die christliche Hilfsorganisation auch Ärzte und Krankenschwestern in den Central Park geschickt. Der Bau des Lazaretts erfolgte in Abstimmung mit den New Yorker Behörden. „Die Krankenhäuser überall in der Stadt füllen sich und brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können, hieß es. Der Bundesstaat New York ist derzeit in den USA am schlimmsten vom Ausbruch des neuartigen Coronavirus betroffen. Dort meldeten die Behörden zuletzt 600 weitere Tote und mehr als 7300 Neuinfektionen. Demnach seien erstmals weniger Menschen als am Vortag gestorben. Experten der US-Regierung schätzen, dass zwischen 100.000 und 240.000 Amerikaner im Zuge der Pandemie sterben könnten.