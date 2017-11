Das ist das teuerste Kunstwerk, das je bei einer Auktion versteigert wurde. Ein anonymer Bieter bekam bei Christie´s in New York bei 400 Millionen Dollar den Zuschlag für das Gemälde "Salvator Mundi" von Leonardo da Vinci. Mit Gebühren wurde daraus ein Gesamtpreis von über 450 Millionen Dollar. Der Bieterstreit dauerte nicht einmal 20 Minuten, es gab über 40 Gebote. Der Käufer habe einen entspannten Eindruck gemacht, sagt Alex Rotter von Chistie´s "Er war sehr ruhig. Und der Käufer wollte das Bild ganz offensichtlich haben. Das war ein Vorteil für mich. Der Käufer war sehr ruhig, wenn man bedenkt, um wie viel Geld es ging." Mit „Salvator Mundi" ist nach Angaben des Auktionshauses Christie's das letzte bekannte Gemälde von Da Vinci nun in Privatbesitz. Es handelt sich um ein Porträt von Jesus Christus in Öl auf Walnussholz. Es hatte lange als verschollen oder zerstört gegolten, war dann aber wiederentdeckt und restauriert worden.