Schiffbrüchiger überlebte 24 Tage dank einer Flasche Ketchup – jetzt will Ketchup-Firma ihm ein neues Boot schenken

von Marc Drewello Schöne Überraschung für den Schiffbrüchigen aus Dominica, der dank einer Flasche Ketchup im Januar wochenlang auf See überlebte. Der US-Konzern Heinz hat den 47-Jährigen nach langer Suche ausfindig gemacht, um ihm ein neues Boot zu schenken.

Elvis François machte im Januar weltweit Schlagzeilen, als er vor der Küste Kolumbiens aus Seenot gerettet wurde, nachdem er sich 24 Tage lang nur von Ketchup, Knoblauchpulver und ein paar Brühwürfeln vermischt mit Wasser ernährt hatte. Seither versuchte der Ketchup-Hersteller Heinz, den 47-Jährigen ausfindig zu machen, um ihm eine neues Boot zu schenken. Mithilfe der sozialen Medien, des Hashtags #FindTheKetchupBoatGuy und einer lokalen Zeitung ist das dem US-Konzern nun gelungen.

Ketchup-Konzern dankt allen Helfern

Man habe François in seiner Heimat Dominica gefunden, teilte Heinz auf Instagram mit. "Wir haben Tausende von Likes, Shares und freundlichen Nachrichten bei unserer Suche nach Elvis François erhalten. Es war eine unglaubliche Gruppenleistung auf sechs Kontinenten, die zu Hunderten von Artikeln und Hinweisen und schließlich zu unserem Kontakt mit Elvis führte. Danke, Internet. Du hast bei #FindTheKetchupBoatGuy geholfen."

Jeder, der den Instagram-Suchaufruf geteilt, geliked oder kommentiert hat, habe dazu beigetragen, die Reichweite zu erhöhen und eine wichtige Rolle bei der Suche nach Elvis gespielt, erklärte Heinz gegenüber der Zeitung "USA Today". "Heinz möchte sich bei allen bedanken, die geholfen haben."

Das Unternehmen bedankte sich auch bei den lokalen Reportern der dominikanischen Nachrichtenseite Emo News, die schließlich den Kontakt zu François hergestellt hatten. Emo News hatte auf Facebook zunächst ein Interview mit dem Gesuchten veröffentlicht, in dem sie erklärten, dass sie ihn auf der Insel Dominica aufgespürt hätten. "Sagt Heinz dass er hier in Dominica ist", schrieben die Reporter dazu. Wenig später antwortete der Konzern in der Kommentarspalte: "Unglaublich. Wir haben Euch eine Direktnachricht geschickt – lasst uns Elvis sein Boot besorgen!"

Mittlerweile bestätigte Emo News auf Facebook, dass die Vertreter von Heinz per Zoom-Konferenz mit dem 47-Jährigen gesprochen haben. Der Ketchup Hersteller erklärte, dass er nun "die logistischen Details ausarbeitet, um ihm sein neues Boot zu schenken".

François war im Dezember bei der Reparatur seines Segelbootes vor einem Hafen seiner Heimatinsel St. Martin aufs Karibische Meer hinausgetrieben worden. Da er weder Mobilfunknetz noch Navigationskenntnisse hatte und das Boot nicht manövrierfähig war, konnte er weder Hilfe verständigen noch zurück an Land gelangen und schrieb das Wort "HELP" auf den Rumpf seines Bootes.

Nach 24 Tagen gelang es ihm schließlich Rund 220 Kilometer südwestlich der kolumbianischen Hafenstadt Puerto Bolívar, mithilfe der Sonne und eines Spiegels ein Flugzeug auf sich aufmerksam zu machen. Die kolumbianische Marine rettete den Schiffbrüchigen daraufhin mit Unterstützung eines Handelsschiffes. Sein Boot blieb auf hoher See zurück.

Quellen: Heinz Ketchup auf Instagram, Emo News, "USA Today"