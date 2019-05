Saybie wog kaum so viel wie ein Paket Butter, als sie über drei Monate zu früh geboren wurde. In der 23. Woche wurde sie letzten Dezember mit einem Notfall-Kaiserschnitt in Kalifornien auf die Welt geholt, und hat sofort einen Rekord aufgestellt: Mit 245 Gramm war sie das weltweit kleinste geborene Baby. In diesem Video, das das Krankenhaus aufgenommen hat, möchte Saybies Mutter unerkannt bleiben. Sie erzählt jedoch, wie sehr sie allen Mitarbeitern der Sharp Healthcare Klinik dankt. "Ihre Krankenschwestern sind Freunde geworden, schaut euch diese Schilder an, die haben sie gemacht." Saybie wurde fast fünf Monate lang auf der Intensivstation für Neugeborene behandelt, bevor sie nun mit zweieinhalb Kilo entlassen wurde. "Wir wollen nach Hause gehen, aber ich denke, wir werden dieses Datum nicht vergessen und ab jetzt feiern. Es ist ein wirklich besonderer Moment für uns." Laut dem Register für winzige Babies der Universität von Iowa galt der Titel des kleinsten Frühchens bisher einem deutschen Baby, das 2015 mit 252 Gramm geboren wurde.