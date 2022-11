Sehen Sie im Video: Close Call – Dashcam zeigt Beinahe-Zusammenstoß auf eisiger Straße in Wisconsin.









Das war knapp!

Diese Dashcam-Aufnahme zeigt einen Beinahe-Zusammenstoß im US-Bundesstaat Wisconsin.

Veröffentlicht wurde das Video auf der Facebook-Seite der örtlichen Polizei.

Das kreuzende Auto scheint von der Straße abgekommen zu sein, beim Versuch zurück auf die Autobahn zu fahren, bricht es ohne Vorwarnung auf die Fahrbahn.

Das Auto, in dem sich die Kamera befindet, kann gerade noch ausweichen. Die Autos scheinen sich sogar noch leicht zu berühren.

Laut Polizei ist bei dem Vorfall glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen.

Die Wisconsin State Patrol will mit dem Video zur Vorsicht aufrufen.

