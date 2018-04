Hätten Sie ihn erkannt? Der Magier David Copperfield vor Gericht in Las Vegas. Ein 58-jähriger britischer Tourist wirft ihm vor, sich bei einem seiner Tricks verletzt zu haben, will 400.000 US-Dollar. In einem Hotel in Las Vegas sei das geschehen, im November 2013, beim Trick "Lucky #13". Und der geht so: 13 Menschen werden auf die Bühne geführt, ein Vorhang vorgezogen und dann wieder weg - die Menschen scheinen plötzlich verschwunden. Im hinteren Teil des der Bühne tauchen sie dann wieder auf. Gavin Cox behauptet, er und die anderen zwölf Zuschauer seien durch einen dunklen, verstellten Gang in den hinteren Bereich der Bühne gelangt. Er sei gestürzt und habe sich die Schulter ausgekugelt. Copperfields Anwälte wollten die Offenbarung des Tricks verhindern, argumentierten, dass dies der Marke Copperfield schaden würde. Die Richter aber hatten kein Einsehen. Der Prozess soll in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.