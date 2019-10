Ein Marsch Hunderttausender Menschen erreicht am Freitag Barcelona - nach bis zu drei Tagen auf der Straße. Aus verschiedenen Gegenden Kataloniens waren viele der Teilnehmer bereits am Mittwoch losgelaufen. Ihre Forderungen: "Unabhängigkeit von Spanien" und "Freiheit für politische Gefangene". Am Zielort Barcelona war es in den vergangenen Tagen zu den gewalttätigsten Protesten in Spanien seit Jahrzehnten gekommen. Separatistische Bewegungen hatten für Freitag zu einem Generalstreik aufgerufen. Am Nachmittag zogen erneut Tausende durch die Straßen. Ministerpräsident Pedro Sanchez verurteilte die Gewalt und kündigte die Aufklärung der Straftaten an. "Die Verantwortlichen werden identifiziert und vor Gericht gebracht. In Anbetracht der Schwere der Gewalt wird nicht mit Straffreiheit zu rechnen sein", so Sanchez am Freitag während des EU-Gipfels in Brüssel. Entzündet hatten sich die erneuten Proteste an einer Entscheidung des Obersten Gerichts in Madrid. Die Richter hatten neun Separatistenführer zu neun bis 13 Jahren Haft verurteilt. Bei dem Prozess ging es um deren Rolle bei dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum im Oktober 2017. Damals hatte eine Mehrheit der Katalanen für eine Ablösung von Spanien gestimmt. Daraufhin wurden die Regierungsgeschäfte kommissarisch von Madrid übernommen und einige Separatistenführer verhaftet.