Beliebtes Fotomotiv: Löwe in der Serengetilandschaft

von Wiebke Tomescheit Mit seinen schönen Augen und der prachtvollen Mähne sorgte der Löwe "Bob junior" bei Touristen in Tansania immer wieder für Begeisterung. Nun starb das Tier im Alter von etwa zwölf Jahren.

Es ist eine traurige Nachricht für viele Tierfreunde – besonders die, die schon einmal selbst nach Tansania reisen und in der Serengeti auf Fotosafari gehen konnten. Denn einer der berühmtesten Löwen vor Ort ist gestorben. Das eindrucksvolle Tier, dem die örtlichen Ranger den Spitznamen "Bob junior" verpasst hatten, war zu einem begehrten Fotomotiv geworden. Mit seinen ausdrucksvollen, bernsteinfarbenen Augen und schwarz-goldener Mähne galt er als "fotogenster Löwe der Serengeti".

Er sei ein außergewöhnlich stattliches Tier gewesen, sagt Professor Craig Parker, der zur Zeit in Afrika das Leben der Löwen erforscht, der "Washington Post". "Dieses Männchen bewohnte ein Gebiet, in dem er oft zu sehen war, und er konnte einen aus den Schuhen hauen, weil er so beeindruckend aussah. Er hatte eine seidige, imposante Mähne und Touristen reagierten immer direkt auf ihn, wenn sie ihn sahen. Er brauchte sich bloß aufzusetzen."

Der tödliche Angriff auf "Bob junior" im Video

Löwe war beliebtes Fotomotiv

Allerdings hatte Bob junior bereits ein stattliches Alter erreicht: Auf zehn bis zwölf Jahre schätzten ihn Ranger und Experten. Wildlebende Löwen werden nur selten älter als etwa 13 Jahre. Es war jedoch nicht Altersschwäche, die das Löwenmännchen dahinraffte. Vielmehr zeigte sich die Natur in diesem Fall von ihrer grausamen Seite: Drei jüngere Löwen sollen den König der Serengeti in einem Kampf verwickelt und dabei getötet haben. Beim Etablieren einer Rangordnung leider keine Seltenheit – und auf seine alten Tage hatte Bob junior offenbar keine Chance mehr gegen die jungen Konkurrenten.

Etwas zynisch klingt es, wenn örtliche Ranger die Vermutung äußern, dass es sich bei den jüngeren Angreifern vermutlich um die eigenen Nachkommen des prächtigen Löwen handeln könnte. Umgebracht von den eigenen Söhnen, oder Enkeln? Was furchtbar klingt, hat aber auch eine positive Seite: "Ich bin sicher, dass sich Bob juniors Gene durch die vielen Nachkommen, die er über all die Jahre gezeugt hat, weiterverbreiten", zitiert die "Washington Post" einen Experten. Und dass diese Nachkommen sich zu behaupten wissen, haben sie nun auch auf tragische Weise bewiesen.

