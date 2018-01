Ali Mese, 83 Jahre, wohnte in einem kleinen Haus in Mudurnu in der türkischen Provinz Bolu. Weil es schneite, wollte er einen Ofen anschüren und verwendete dafür Benzin. Dabei ereignete sich eine Explosion. Sein Haus brannte ab. Feuerwehrleute retteten sein Kätzchen. Mese hält es auf dem Arm wie einen Schatz. Das Tier ist alles, was ihm noch blieb.