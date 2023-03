Grillz, Ringe, Ketten, Armreifen, eine Uhr: Kaum jemand veranschaulicht so gut, welche Bedeutung Schmuck im Hip-Hop hat wie Rapper Asap Ferg. Der in Harlem geborene Künstler erzählte in Interviews, wie er als Jugendlicher stets an den Läden von Tiffany & Co. vorbeilief, sich aber nie traute hineinzugehen, weil die Schmuckstücke für ihn unbezahlbar waren. Heute trägt er selbst Gold, Platin und Diamanten und wurde 2018 als erster männlicher Rapper zum Markenbotschafter von Tiffany ernannt. Schmuck im Hip-Hop ist also vielmehr als nur kunstvolles Geschmeide. Für viele in Armut aufgewachsene Künstler war es das Versprechen auf eine bessere Zukunft.

