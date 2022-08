Sehen Sie im Video: XXL-Katze ist ein Instagram-Star – Besitzer wehrt sich gegen Tierquälerei-Vorwurf.

















Sie sieht aus wie eine Mischung aus Garfield und Jabba The Hutt.

Doch diese Katze ist kein Produkt einer digitalen Bildbearbeitung, das Kätzchen ist echt.

Liznya aus Russland hat ganz schön Übergewicht.

Deshalb wird ihrem Besitzer jetzt sogar Tierquälerei vorgeworfen.

Denn die Fellnase ist auf Instagram wegen ihrer Körpermaße schon richtig berühmt. Auf ihrem Account fedupcat vermuten nun einige Follower, dass die Katze deshalb nun regelmäßig überfüttert wird, nur für noch mehr Follower.

Deshalb sah sich ihr Besitzer Vlad jetzt dazu gezwungen, Stellung zu beziehen. In einem ausführlichen Statement gegenüber Metro erklärt er die wahren Gründe für Lyznias Übergewicht.

"Wir haben nie versucht, Liznya zu überfüttern. Einige Leute haben geschrieben, dass wir es absichtlich tun. Wie kann man sich das vorstellen?"

Nachdem die Katze Nachwuchs bekommen hatte und anschließend sterilisiert wurde, sei ihr Körperumfang massiv gewachsen.

"Dank ihres aktuellen Ernährungsplans nimmt sie nicht mehr zu, aber es gibt immer noch Probleme mit dem Abnehmen", so Lyznias Herrchen.

