"Ich weiß, dass ich eine kleine Person bin. Das ist nicht das Ende der Welt, nur weil ich klein bin. Ich habe einige Hindernisse, die ich bewältigen muss, aber diese meistere ich jeden Tag. Ich kann viele Sachen nicht erreichen, wie zum Beispiel mein Bett und mein Tisch, welche speziell auf meine Körpergröße angepasst wurden. Ich hatte (auch) nie einen festen Freund während meiner Schulzeit. Ich habe so das Gefühl, dass das auch keiner möchte, da ich im Rollstuhl sitze und klein bin."





Die 19-jährige Schülerin Wildine ist mit 72 cm die kleinste Frau der Welt. Im Internet möchte sie über ihre Kleinwüchsigkeit aufklären.





"Ich wurde mit einer seltenen Form der Kleinwüchsigkeit geboren, einer schweren Art von Achondroplasie. Dadurch bin ich ein bisschen kleiner, also nur ca. 72 cm groß."





Mit gerade einmal 28 cm kommt die US-Amerikanerin auf die Welt. Die Ärzte rechnen ihr jedoch kaum Überlebenschancen ein.





Der Kleinwuchs stellt die Schülerin vor viele gesundheitliche Herausforderungen, weshalb sie oft über mehrere Wochen ins Krankenhaus muss.





Besonders während der Corona-Pandemie muss sich die Schülerin schützen.





"Ich werde aktuell Online unterrichtet, da ich eine Risikopatientin bin. Das Einzige, das ich vermisse, sind meine Freunde."





Auch in ihrem Alltag ist Wildine oftmals eingeschränkt und deshalb auf Hilfe angewiesen.





"Ich kann viele Sachen nicht erreichen, wie zum Beispiel mein Bett und mein Tisch, welche speziell auf meine Körpergröße angepasst wurden. Ich habe auch einen speziellen Rollstuhl, mit dem ich mich bewegen kann und der es mir ermöglicht, ein wenig selbständig zu sein. Das ist eine große Hilfe. Ich würde sagen, der Rollstuhl ist eine Erweiterung meiner Mobilität."





Dennoch führt sie ein normales Leben als Teenagerin an der High-School.





"Ich war zwar die einzige kleine Person, aber alle meine Freunde akzeptieren mich so, wie ich bin. Ich wurde nie gemobbt oder ähnliches. Die meisten meiner Klamotten kaufe ich online. Je nachdem bei welchen Laden ich Teile finde, die mir passen. Viele Leute fragen mich, ob ich meine Klamotten in der Kinderabteilung kaufe, aber das tue ich nicht wirklich. Es kommt immer darauf an."





Die 19-Jährige hat ihren eigenen Youtube-Kanal, auf dem sie Videos zu Themen wie Beauty und Mode hochlädt.





"Ich mag Social Media. Dort kann ich sein, wer ich bin, denn dort draußen gibt es kaum Menschen mit der gleichen Art der Kleinwüchsigkeit wie ich sie habe. Ich habe auch Instagram, Tiktok und Youtube. Sogar auf Tiktok habe ich überwiegend positives Feedback erhalten, womit ich nicht gerechnet hätte, da die User dort sehr gemein sein können. Mit Youtube habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Dort habe ich Kommentare bekommen wie „Sie ist so cool“ oder „Du hast mir so viel beigebracht“. Eine Person hat sogar eine Fan-Page für mich gemacht. Ab und zu bekomme ich komische Nachrichten, aber ich antworte dann einfach nicht."





Auf ihrem Youtube-Kanal möchte sie anderen Mut machen und zeigen, wie sie ihren Alltag mit dem Kleinwuchs meistert.





"Ich möchte, dass die Menschen mehr über die Kleinwüchsigkeit lernen, da es eine sehr seltene Krankheit ist. Sie sollen wissen, dass ich trotzdem eine ganz normale Person bin. Lass dich von nichts und niemandem abhalten. Du solltest auch nicht auf die Meinungen der vielen negativen Menschen hören, die dir vorschreiben, was du tun und lassen sollst. Du kannst alles. Du musst nur einen Weg finden und dann kannst du es schaffen."





Im Oktober 2022 stellt Wildine als erste Haitische-Amerikanerin mit ihrer Körpergröße einen Guinness-Weltrekord auf. Sie ist sehr stolz auf ihre Geschichte und hat bereits große Pläne für ihre Zukunft.

