für manche mag das eher nach Drohung klingen denn nach schlichtem Plan - doch die Große Koalition ist fest entschlossen, bis 2021 weiterzuregieren. Laut der Funke Mediengruppe , "Spiegel Online" und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) geht das aus dem 83-seitigen Halbjahresbericht der Bundesregierung vor, über den das Kabinett am Vormittag beraten wird. "Zusammen mit den Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD haben wir viel erreicht und umgesetzt - aber es bleibt auch noch viel zu tun", heißt es. Solange die SPD aber noch keinen neuen Parteivorsitz hat, dürfte das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen sein.

Borussia Dortmund dreht Spiel gegen Mailand nach Rückstand

Lange sah alles nach einer Pleite vor heimischer Kulisse aus. Doch dann drehte der BVB auf und machte aus einem 2:0-Rückstand gegen Inter Mailand noch einen 3:2-Sieg. Damit rückt das Achtelfinale wieder in greifbare Nähe. Das hat RB Leipzig fast sicher. Nach dem 2:0 beim russischen Meister Zenit St. Petersburg stehen die Sachsen kurz vor dem erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-Champions League. Bereits mit einem Remis gegen Benfica Lissabon in drei Wochen wäre das Achtelfinale erreicht.

Streik oder kein Streik - Spitzengespräch bei Lufthansa

Der geplante Streik der Lufthansa- Flugbegleiter wird ab 9.30 Uhr juristisch überprüft. Das Unternehmen hat beim Arbeitsgericht Frankfurt eine Einstweilige Verfügung gegen die Gewerkschaft Ufo beantragt. Das Gericht muss nun feststellen, ob Ufo mit dem Arbeitskampf legale tarifliche Ziele verfolgt. Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten der Lufthansa-Kerngesellschaft zu einem 48-Stunden-Streik aufgerufen, der am Donnerstag um 0 Uhr beginnen soll.

"Wirtschaftsweise" legen Jahresgutachten vor: Keine Rezession

Mitten in einer Phase der konjunkturellen Abkühlung legen die "Wirtschaftsweisen" heute Mittag gegen 12 Uhr ihr Jahresgutachten vor. Bereits vorab wurde bekannt, dass sie Deutschland trotz der schlechten Vorzeichen nicht in einer tiefgreifenden Rezession sehen. Doch das Expertengremium rechnet Berichten zufolge auch nicht mit einer schnellen wirtschaftlichen Erholung.

Prozess um Crowdworker: Selbstständig oder angestellt?

Ein sogenannter Crowdworker will von der Internetfirma, die ihm gut ein Jahr lang Jobs vermittelt hat, als Arbeitnehmer anerkannt werden - und klagt darauf. Vor dem Landesarbeitsgericht wird der Fall um 12.45 Uhr in zweiter Instanz verhandelt.

Bundesregierung bringt Plastiktüten-Verbot auf den Weg

Mit der Plastiktüte an der Ladenkasse soll bald Schluss sein: Die Bundesregierung will heute ein Verbot der Tragetaschen aus Kunststoff auf den Weg bringen. Bei dem Gesetzentwurf von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, geht es um die typischen Tüten, die man im Supermarkt oder anderen Geschäften beim Bezahlen bekommt und die in aller Regel inzwischen etwas kosten. Vom Verbot ausgenommen sind die besonders dünnen Tütchen etwa für Obst und Gemüse, aber auch stabilere Tragetaschen ab einer Wandstärke von 50 Mikrometern.

Forscher mit neuen Fossilien-Funden zur Vorgeschichte des Menschen

Paläontologen haben in Süddeutschland Fossilien entdeckt, die ein neues Licht auf die Vorgeschichte des Menschen und der großen Menschenaffen werfen. Die Funde wurden in den vergangenen Jahren von einem internationalen Forschungsteam untersucht und werden in Tübingen vorgestellt.

