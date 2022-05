Joe Biden vor seiner Ansprache an die Nation. In diesem Jahr verzeichnen die USA bereits den 27. Amoklauf an einer Schule.

Meinung 27. "school shooting" in diesem Jahr Die USA haben sich ans Sterben gewöhnt. Auch der Amoklauf in Uvalde wird nichts ändern

von Raphael Geiger Die USA erleben einen traurigen Tag: Ein junger Mann hat in Uvalde, Texas, 19 Kinder und zwei Erwachsene erschossen. Am Abend spricht Präsident Biden zu einer trauernden Nation – und viele ahnen, was nun passieren wird. Unser Korrespondent berichtet aus einem betäubten Land.

Die Erkenntnis braucht nicht lange, schon am Abend, wenige Stunden nach der Tat, wird klar, was Amerika lernen wird aus der Tragödie von Uvalde, Texas, aus dem Tod von 19 Kindern und zwei Erwachsenen in einer Grundschule.

Nichts.

Es gibt so wahre Sätze, die brutal sind. Dieser ist so einer: Was in Uvalde passiert ist, gehört zum Leben in den USA dazu. Zu oft ist es schon passiert, ohne dass sich danach etwas geändert hat. Es ist das 27. "school shooting", wie sie hier sagen – die 27. Schießerei in diesem Jahr an einer Schule. Womit schon klar wird, dass es auch im Deutschen auch kaum taugliche Begriffe dafür gibt, was da eigentlich immer geschieht: ein Amoklauf? Ein Massaker? Ein Massenmord?

Ein "school shooting" also, eines der schlimmsten in der amerikanischen Geschichte. Und doch nur eins von vielen.

Amerika hat sich daran gewöhnt. Nichts wird daraus folgen, kein Gesetz gegen Waffenbesitz jedenfalls. Vielleicht strengere Sicherheitsvorkehrungen an Grundschulen, noch strengere, als wären Grundschulen in den Vereinigten Staaten ein Krisengebiet, als müssten Kinder, die morgens zum Unterricht kommen, jeden Tag mit dem Tod rechnen. Wie Menschen im Krieg.

Vielleicht kommen weitere Sicherheitskurse für die Kinder, für den Fall einer Schießerei, ausführlichere Sicherheitskurse als bisher schon. Vielleicht verändern sich die Gespräche in Amerikas Familien, in denen es schon bisher darum ging, was zu tun ist, wenn Schüsse über die Schulflure hallen. Kann sein, dass amerikanische Eltern und ihre Kinder sich nun noch einmal darin fortbilden, wie man sich vor einem Schützen im Klassenzimmer in Sicherheit bringt.

"Was machen wir denn jetzt?"

Ein Vater hat gestern im Senat gesprochen, in Washington, er ist einer der hundert Senatoren: Chris Murphy aus Connecticut, jenem Bundesstaat, in dem im Dezember 2012 die bisher tödlichste Tat geschah: an der Sandy Hook Grundschule. 26 Opfer waren es dort. Murphy also stand im Plenum des Senats und fragte: "Was machen wir denn jetzt?" Er fragte: "Wie kann es sein, dass wir alle so viel gegeben haben, um in den Senat zu kommen, um dann nichts zu machen?" Er fragte noch mal: "Was machen wir denn jetzt?"

Murphy kannte die Antwort bestimmt auch schon, wusste, dass nichts geschehen würde. Aber er fragte noch, weil das Nichtstun ja pervers wirkt an solchen Tagen. Sicher müsste man etwas tun. Natürlich kann es nicht sein, dass sich Amerika einfach damit abfindet, weil es sich nicht dazu durchringen kann, endlich Waffen zu verbieten, die in die Armee gehören, nicht in Grundschulen. Bloß weil sich dieses Land im Grunde auf nichts mehr einigen kann, nicht mal darauf, Kinder zu schützen.

"Schon wieder eine Grundschule. Als wäre es ein Kriegsgebiet, in Gottes Namen"

Kaum sind ein paar Tage vergangen nach einer Tat wie der in Uvalde, verstummt die Debatte. So ist es immer. Vorbei, als hätte es die Tat nie gegeben. Vielleicht weil sie niemanden überrascht hat, weder Demokraten noch Republikaner. In Uvalde waren es besonders viele Todesopfer, aber: es war das 27. "school shooting". In diesem Jahr.

Am Abend sprach der Präsident. Joe Biden stand neben seiner Frau und fand passende Worte, darin ist er gut. Wie immer, wenn es um Verlust geht. Amerika weiß, dass der Präsident selbst Verlust erlitten hat, er hat seinen Sohn verloren, seine Tochter, seine erste Frau. Jetzt stand Biden im Weißen Haus und sagte: "Als Präsident wurde, hoffte ich, das hier nicht tun zu müssen."

Biden sprach leise. "Schon wieder", sagte er. "Schon wieder eine Grundschule. Als wäre es ein Kriegsgebiet, in Gottes Namen." Er sprach von den Eltern, die "nie wieder dieselben sein werden", er wurde lauter, als er sagte: "In Gottes Namen, wann nehmen wir es endlich mit der Waffenlobby auf?" Biden sagte, er habe es satt.

Weil es zum Job des Präsidenten gehört, zu appellieren, nach vorn zu schauen, sagte Biden: "Wir müssen etwas tun." Was aber ja keine Antwort war auf die Frage von Chris Murphy ein paar Stunden vorher im Senat: Was machen wir denn jetzt?

Etwas. Nur was? Aufstehen gegen die Waffenlobby, nur wie?

900 Schießereien an US-Schulen seit 2012

Zwischen dem Tod der 26 Menschen in Sandy Hook damals, 2012, und der 21 Menschen in Uvalde gestern zählten die USA rund 900 Schießereien an Schulen. Das Land hat sich daran gewöhnt, dass Kinder in der Schule möglicherweise erschossen werden. Amerika hat sich mit dem Tod vieler Menschen abgefunden, mit den über 100.000 Toten durch die Opioid-Krise allein im vergangenen Jahr und der einen Million Opfer der Covid-Pandemie. Auch von denen könnten heute noch heute leben, hätten die USA nicht eine so hohe Quote an Masken- und Impfgegnern. Im texanischen Uvalde könnten heute 19 Kinder leben, die gestern noch zur Schule gingen.

Die USA haben sich ans Sterben gewöhnt

Die Wahrheit ist, das ist noch so ein wahrer und brutaler Satz: Die Amerikaner schauen nur noch auf sich, auf ihre Familie, weil sie ihr Land sowieso für kaputt halten. Im Kleinen passen sie auf sich auf, im Großen schon lange nicht mehr. Sie haben sich ans Sterben der anderen gewöhnt.