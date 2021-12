2021 war ein wichtiges Nachrichtenjahr: Bundestagswahl, ein neuer US-Präsident, ein neuer Kanzler in Deutschland – und natürlich Corona. Die Zahl der Eilmeldungen der Deutschen Presse-Agentur (DPA) ist 2021 allerdings deutlich zurückgegangen. Bis Mitte Dezember sendete die Deutsche Presse-Agentur in ihrem Basisdienst knapp 1040 Nachrichten der – nach der Blitzmeldung – zweithöchsten Priorität. Das sind 410 Meldungen oder fast 30 Prozent weniger als von Januar bis Mitte Dezember 2020.

Auf den ersten Blick überrascht das umso mehr, als es mit der Bundestagswahl, mehreren Landtagswahlen, der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Sommerspielen einige besonders eilmeldungsträchtige Großereignisse gab. Aber: Der Rückgang bringt vor allem eine Art mediale Gewöhnung an den Corona-Ausnahmezustand zum Ausdruck. Denn die Zahl der DPA-Eilmeldungen rund um die Pandemie sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 640 auf rund 240.

Joe Biden und Angela Merkel mit häufigsten Eil-Erwähnungen

Dennoch blieb Corona natürlich wie im Vorjahr das Großthema mit den meisten Eilmeldungen – diesmal gefolgt von den Wahlen mit knapp 90 Nachrichten der Priorität 2. An Einzelereignissen stach vor allem der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar mit 15 Eilmeldungen zwischen 20.29 Uhr abends und 01.21 Uhr morgens (jeweils MEZ) hervor.

Die Einzelpersonen mit den häufigsten Eil-Erwähnungen sind in diesem Jahr Joe Biden und Angela Merkel: In jeweils 34 Eil-Meldungen der DPA tauchte entweder der Name des US-Präsidenten oder der Altkanzlerin auf. Aber auch Bidens Vorgänger Donald Trump kam noch einmal auf beachtliche 26 Erwähnungen und belegte damit Platz 3.

Bei den deutschen Spitzenpolitikern fällt auf, dass Merkels Nachfolger Olaf Scholz nur in acht DPA-Eilmeldungen namentlich eine Rolle spielte – ein ungewöhnlich niedriger Wert für einen Bundestagswahlsieger und Neukanzler. Zum Vergleich: Der gescheiterte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet wurde in 15 Prio-2-Meldungen genannt, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in 13.

Eine Blitzmeldung der höchsten Priorität 1 sendete die Deutsche Presse-Agentur in diesem Jahr nicht. Der bislang letzte DPA-Blitz stammt vom 07. November 2020, 17.28 Uhr: "AP und CNN: Joe Biden gewinnt Präsidentenwahl in den USA".

In unserer Fotostrecke zeigen wir Ihnen eine Auswahl der Eilmeldungen, die dieses Jahr von der DPA über den Äther gingen.