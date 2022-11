von Wiebke Tomescheit Das Auktionshaus Christie's wollte am 30. November einen Tyrannosaurus Rex unter den Hammer bringen. Daraus wurde allerdings nichts.

Der Markt für Dinosaurierskelette ist eigentümlich genug – viele Menschen dürfte überraschen, dass Fossilien dieser Art überhaupt auf dem freien Markt gehandelt werden. Doch natürlich gibt es Sammler:innen mit genügend Geld (und Platz) für derart seltene Stücke. Und so stand im Auktionshaus Christie's, in der Filiale in Hongkong, ein stattliches Exemplar zum Verkauf. Es handelte sich um das Skelett eines Tyrannosaurus Rex mit dem Spitznamen "Shen", dessen Wert auf rund 25 Millionen Dollar (ca. 24,3 Millionen Euro) geschätzt wurde.

Doch nun wurde bekannt, dass der Dino am 30. November doch nicht unter den Hammer kommt, sondern vom bisherigen Besitzer an ein Museum verliehen wird. Das Auktionshaus verriet nicht, was den Unbekannten dazu bewogen hat – allerdings waren zuvor Zweifel an der Echtheit des Skeletts aufgekommen. Denn allzu viele vollständige Tyrannosaurus Rex gibt es nicht, und die Expert:innen kennen sie alle. Und einem fiel etwas Ungewöhnliches auf.

Dinosaurierskelett wird doch nicht versteigert

Peter Larson, der Präsident des Black Hills Instituts für geologische Forschung in den USA, hat sich sehr intensiv mit einem in South Dakota ausgestellten T-Rex namens "Stan" beschäftigt. Sein Institut hat zudem die Rechte an Gipsabgüssen des Skeletts, die es (für ebenfalls stattliche Summen) in Originalgröße an Sammler verkauft. Und Larson und sein Team kennen jedes Detail von "Stan". Auch spezielle, einzigartige Löcher an seinem gigantischen Schädel. Und genau diese Löcher weist auch der in Hongkong angebotene "Shen" auf ... an exakt denselben Stellen.

Die Vermutung der Expert:innen: "Shen" ist kein vollständiges Dinosaurierskelett, sondern wurde mit Gipsabgüssen von anderen Exemplaren auf unlautere Weise vervollständigt. Vermutlich ist er trotzdem wissenschaftlich wertvoll und für Sammler interessant, aber 25 Millionen Dollar bietet sicher niemand mehr für den T-Rex. Und vor einem Verkauf müsste nun jedes Knöchelchen auf Echtheit geprüft werden. Für alle Beteiligten war die Leihgabe an ein Museum da wohl die bessere Option – und so hat zumindest auch die Öffentlichkeit etwas von dem Dino.

