Vertreter der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" haben im Berliner Naturkundemuseum ihre Forderungen an die deutsche Politik vorgestellt. Das Ziel sei es, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, so wie es das Pariser Klimaschutzabkommen vorsieht, sagt Sprecherin Svenja Kannt. O-TON SVENJA KANNT, SPRECHERIN VON "FRIDAYS FOR FUTURE": "Wir haben uns mit Wissenschaftlern diverser Fachgebiete ausgetauscht und leider können wir hier nicht stehen und sagen, was wir wollen. Wir müssen hier stehen und fordern, was wir brauchen, denn wir sprechen von dem was aus wissenschaftlicher Sicht absolut notwendig ist. Die Naturgesetze lassen sich nun mal nicht verhandeln und die Politik hat sich bisher nicht getraut, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt muss sie mutig werden und aus unseren Forderungen müssen Politiker und Wissenschaft konkrete Konzepte ausarbeiten und für deren Umsetzung sorgen." Die Schüler haben drei Hauptforderungen erarbeitet. Erstens: Ab 2030 soll in Deutschland keine Kohle mehr genutzt werden, um Strom und Wärme herzustellen. Zweitens: Ab 2035 soll der gesamte Strombedarf mit erneuerbaren Energiequellen wie z.B. Wasser, Wind und Sonne gedeckt werden. Und drittens: Ab 2035 soll nur die Menge Treibhausgase ausgestoßen werden, die z.B. durch Wachstum von Pflanzen wieder aufgenommen wird. Bislang hatte die Protestbewegung in Deutschland darauf verzichtet, präzise Forderungen zu formulieren. Warum sie das jetzt doch tut, sagt Sebastian Grieme. O-TON SCHÜLER SEBASTIAN GRIEME: "Wir haben schon mit sehr vielen hochrangigen Politikern gesprochen. Wir wurden meistens sehr freundlich begrüßt, mit uns wurde nett gesprochen, unser Anliegen wurde gutgehießen. Aber das Einzige, was noch nicht passiert ist, ist, dass wirklich Klimaschutzmaßnahmen ergriffen wurden, die auch nur ansatzweise mit dem 1,5 Grad Ziel vereinbar sind. Und solange das nicht passiert, können wir nicht aufhören zu streiken." Die Protestbewegung "Fridays for Future" wurde von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg initiiert, als sie August 2018 begann, vor dem Parlament zu protestieren statt in die Schule zu gehen. Seitdem sind laut "Fridays for Future" mehr als eine Million Schüler, Auszubildende und Studenten auf die Straßen gegangen, um für eine Wende in der Klimapolitik zu demonstrieren.