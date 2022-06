Eine dreifarbige Katze ist schon an sich eine Seltenheit. Weil Kater Comet männlich ist, gilt er als absolute Ausnahme im Tierreich. Denn bei Katern kommt dreifarbiges Fell so gut wie nie vor.

von Annette Berger Dreifarbige Katzen sind eigentlich fast immer weiblich. Kein Wunder, dass ein Tierheim in Las Vegas vollkommen verzückt ist von einem kleinen Kater. Er hat ein ganz besonderes Fell.

Auf dem Foto, das "The Animal Foundation" am vergangenen Freitag auf Instagram postete, sieht der junge Kater etwas strubbelig aus. Doch das halblange Fell weist das Tier auch als etwas ganz Besonderes aus: Der Kater sei dreifarbig, berichten die Tierschützer. Sein Pelz habe also schwarze, rötliche und weiße Elemente.

Mitarbeiter der nach eigenen Angaben größten Einrichtung für Tiere in Not im US-Bundesstaat Nevada sind völlig aus dem Häuschen, wie der Instagram-Post zeigt: Denn Tiere, wie der Kater, der Comet getauft wurde, seien so selten, dass man sie auch als "Einhörner unter den Katzen" bezeichne. Kaum jemand bekomme sie je zu sehen.

Zwei Dinge machen Comet demnach so besonders: einerseits sein dreifarbiges Fell und andererseits der Umstand, dass er ein Kater ist.

Bei weiblichen Katzen ist die Dreifarbigkeit zwar auch nicht besonders häufig – männliche Tiere mit einem solchen Fell gibt es aber extrem selten, wie es in Beiträgen zu dem Kater aus Las Vegas und zur Dreifarbigkeit bei Katzen generell heißt. Nur etwa eine in dreitausend dreifarbigen Katzen sei männlich, schreiben die Tierheim-Betreiber – eine Zahl, die in Artikeln zu dem Thema generell bestätigt wird. Manchmal heißt es sogar, Katzen mit dreifarbigem Fell seien immer weiblich. Doch, so zeigt der Fall aus Las Vegas, es gibt offenbar Ausnahmen.

Dreifarbige Katzen werden selten geboren – aber Kater mit solchem Fell sind eine absolute Rarität

Manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Tierheimen oder tierärztlichen Einrichtungen bekämen in Jahrzehnten ihres Berufs kein solches Tier zu sehen, schreibt die Organisation "The Animal Foundation", die nach eigenen Angaben allein im vergangenen Jahr 15.500 heimatlosen, verletzten oder misshandelten Tieren geholfen hat. Comet sei mit Sicherheit eine der einzigartigsten Katzen, die bei "Animal Foundation" je aufgenommen wurden. "So cool!", heißt es in dem Instagram-Post.

Kein Wunder, dass Comet auch vom Fleck weg adoptiert wurde, wie die Tierheim-Betreiber in einem Update auf Instagram zu dem kleinen Kater schrieben. Vielleicht hoffen seine neuen Besitzer ja auch, dass er ihnen Glück bringt. Denn Katzen mit drei Farben gelten seit Jahrhunderten als "Glückskatzen", der Ausdruck wird auch im Deutschen gebraucht.

In früheren Zeiten sollen Schiffsbesatzungen gern Katzen mit dreifarbigem Pelz mit auf die Reise genommen haben. Das sollte die Schiffe vor Unheil bewahren. Vermutlich mussten die vierbeinigen Besatzungsmitglieder an Bord aber auch Mäuse fangen. Nur gut aussehen und Glück bringen wird für die Qualifikation als Schiffskatze nicht ausgereicht haben.

Wer jetzt seinen grau-schwarz-weißen Stubentiger anschaut und meint, das sei ebenfalls eine "Glückskatze", der irrt: Denn es müssen neben weiß und schwarz auch rötliche Elemente im Fell vorkommen.

Dreifarbigkeit ist eine Laune der Natur und kann nicht gezüchtet werden. Das Phänomen kommt bei vielen unterschiedlichen Rassen vor.

Nachkommen wird der kleine Comet aber wohl nicht haben. Denn dreifarbige Kater gelten aufgrund ihrer genetischen Besonderheiten als generell unfruchtbar.

