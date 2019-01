So einen dreisten Dieb hat die russische Polizei selten gesehen. Mitten am Tag entwendete er ein Gemälde aus einer Ausstellung in Moskau. Offenbar hielten ihn die anderen Besucher für einen Mitarbeiter. Das Gemälde ist ein Werk des russischen Landschaftsmalers Archip Kuindsch, es soll mehr als 800.000 Euro wert sein. Das Museum präsentierte es im Rahmen einer Sonderausstellung, deshalb sei es nicht elektronisch gesichert gewesen. Kurz darauf stürmte die Polizei eine Wohnung in einem Vorort von Moskau, wie eine Sprecherin des Innenministeriums mitteilte.

Irina Volk, Sprecherin des russischen Innenministeriums:

"Der Verdächtige ist ein 31-jähriger Mann, der in Zarechnye in der Region Moskau festgenommen wurde. Das Bild wurde auf einer Baustelle in der Region Odinzowo gefunden. Vorläufigen Informationen zufolge war das Motiv der Tat Profitgier."

Bei der Festnahme sagte der Mann, er sei unschuldig. Was er vormittags gemacht habe, wisse er nicht mehr. Ein Behördenvertreter sagte, das Bild sei unbeschädigt. Es ist bereits der zweite Sicherheitsvorfall in der staatlichen Tretjakow-Galerie. Im vergangenen Mai sorgte ein Mann für Schlagzeilen, der mit einem Absperrungspfosten auf eines der wichtigsten Gemälde eingestochen hatte. Der Kulturminister kündigte nun an, die Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern.