Sehen Sie im Video: Drohnen-Entführung – Iranische Marine versucht autonomes US-Schiff abzuschleppen.









Drohnen-Entführung im Persischen Golf:





Laut Angaben der US-Marine versucht ein Hilfsschiff der iranischen Revolutionsgarden in diesem Video ein autonomes US-Drohnenboot abzuschleppen – mit dem Ziel, das Roboterschiff in einen iranischen Hafen zu bringen.





Doch das amerikanische Küstenpatrouillenschiff USS Thunderbolt und ein Seahawk-Militärhubschrauber greifen ein und nähern sich schnell dem iranischen Schiff. Dieses löst daraufhin die Schleppleine und lässt die Drohne wieder frei.





Der Vorfall, der sich in internationalen Gewässern ereignet, wird von Vizeadmiral Brad Cooper, dem Befehlshaber der 5. US-Flotte, scharf verurteilt.





Die Aktion sei "ungerechtfertigt und unvereinbar mit dem Verhalten einer professionellen Seestreitmacht".





Bei dem Drohnen-Boot handelt es sich um ein Roboterboot vom Typ "Saildrone Explorer" des kalifornischen Unternehmens Saildrone, das unter anderem von der US-Marine eingesetzt wird.





Die mit Sensoren, Radar und Kameras ausgestatteten autonomen Wasserfahrzeuge werden laut Angaben der US-Marine eingesetzt, um Daten zu sammeln. Die Drohnen speichern keine sensiblen oder geheimen Informationen.





Die Drohnen-Boote sind eigentlich für wissenschaftliche Zwecke gedacht. Die unbemannten Roboter-Schiffe sind beispielsweise zu Forschungszwecken im Südpolarmeer unterwegs und werden außerdem von US-Behörden dazu genutzt, um Daten über Stürme auf dem Atlantik zu erheben.





Der militärische Einsatz von autonomen Drohnen ist nicht unumstritten – vor allem wenn es, anders als in diesem Fall, um bewaffnete Systeme geht. Kritiker führen an, dass die Entscheidung über das Töten nicht von einer Maschine getroffen werden sollte. Befürworter sprechen von "humanitären Vorteilen" und sind mitunter der Meinung, dass der Einsatz der System zu weniger Toten führen würde.

