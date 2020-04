Gespenstische Leere: Videos zeigen Istanbul und Venedig im Lockdown

Sehen Sie im Video: Gespenstische Leere – Istanbul und Venedig im Lockdown.









In Istanbul haben Vögel die Ufer des Bosporus übernommen. Wo sonst tagtäglich Tausende Einheimische und Touristen die Strassen bevölkern, war am Wochenende kaum eine Menschenseele zu finden. Ursache ist eine Ausgangssperre, die im Zuge der Corona-Pandemie für Samstag und Sonntag verhängt wurde. Die zusätzlichen Restriktionen gelten in 31 Provinzen, darunter auch die Hauptstadt Ankara. Bereits seit längerem sind Menschen unter 20 und über 65 Jahren angewiesen, zu Hause zu bleiben. Über 15 Millionen Einwohner hat allein Istanbul, 83 Millionen sind es in der Türkei. Die gemeldete Zahl der an Covid-19 gestorbenen Menschen lag am Wochenende bei rund 1800. Gespenstisch leere Plätze und Brücken auch in Venedig. Nirgendwo sonst dürfte der Unterschied zur Normalität wohl so deutlich zutage treten, wie in der Lagunenstadt. Normalerweise ist Venedig buchstäblich mit Touristen überfüllt. Italien ist nach wie vor abgeriegelt, auch wenn sich der Anstieg der neuen Virus-Toten verringert hat. Die Trendwende geht nicht so zügig voran, wie man gehofft hatte. Bereits seit fast sechs Wochen befindet sich Italien im Lockdown.