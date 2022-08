Sehen Sie im Video: Heikler Fund am Po-Ufer in Italien.









Borgo Virgilio, Italien. Italienische Soldaten entfernen den Zünder einer Weltkriegsbombe. Die Rekord-Dürre hat den Sprengsatz im Flussbett freigelegt. Nun muss das todbringende Objekt kontrolliert gesprengt werden. Eine heikle Operation. Erst wird die Region mit 3000 Anwohnern evakuiert. Dann gehen 240 Kilogramm Sprengstoff in die Luft.

