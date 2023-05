Australien: Demente Frau stirbt nach Taser-Einsatz in Seniorenheim

Elektroschockpistole Australien: Demente Frau stirbt nach Taser-Einsatz in Seniorenheim

In Australien sorgt ein Einsatz für Aufsehen, bei dem ein Polizist eine Elektroschockpistole gegen eine 95-jährige demente Frau in einem Seniorenheim einsetzte. Sie überlebte den Vorfall nicht.

Eine Woche nach einem polizeilichen Taser-Einsatz gegen eine demente 95-Jährige in Australien ist die alte Frau gestorben. "Mit großer Trauer" gebe sie den Tod von Clare Nolan bekannt, erklärte die Polizei des Bundesstaates New South Wales am Mittwoch. Die 95-Jährige sei "friedlich" im Krankenhaus und umgeben von ihren Angehörigen gestorben. Gegen den verantwortlichen Polizisten wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei war vor einer Woche in ein Altenheim gerufen worden, weil eine Bewohnerin "mit einem Messer bewaffnet" war. Vor Ort forderten die Polizisten die alte Dame nach eigenen Angaben mehrfach auf, ihr Messer fallen zu lassen.

Tasereinsatz gegen Urgroßmutter

Nach Angaben des stellvertretenden Polizeichefs Peter Cotter wurden die Beamten am Mittwoch wegen der Seniorin in die Yallambee Lodge im Süden von New South Wales gerufen. Sanitäter und Polizisten hätten Nolan "minutenlang" versucht zu überzeugen, das Steakmesser mit Sägezähnen fallen zu lassen. Als sich die 95-Jährige dennoch auf sie zubewegte, habe ein Beamter seinen Taser auf sie abgefeuert, sagte Cotter.

Innere Sicherheit Survivor, Patriot und Drohnen - wie die deutsche Polizei aufrüstet 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Survivor R Der 17 Tonnen schwere gepanzerte Wagen von Rheinmetall dient den sächsischen Spezialeinheiten. Wegen Stickereien auf seinen Sitzbezügen war er bei der Vorstellung Ende 2017 sofort in die Kritik geraten. Die an NS-Ästhetik erinnernden Inschriften in Frakturschrift wurden daraufhin entfernt. Mehr

Die fragile 95-jährige Urgroßmutter litt Medienberichten zufolge unter Demenz. Nolan schlug laut Vize-Polizeichef Cotter rückwärts mit dem Kopf auf dem Boden auf. Sie wurde daraufhin im Krankenhaus behandelt, ihre Familie sei bei ihr gewesen.

"Wir sind sehr besorgt über das, was passiert ist. Deshalb haben wir eine Untersuchung eingeleitet", sagte Cotter vor Journalisten. An der Untersuchung wären auch Beamte der Mordkommission beteiligt. Nach dem Vorfall am Mittwoch hatte die Polizei zunächst nicht bestätigt, dass die 95-Jährige getasert worden war.

Polizist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt

Cotter teilte nun auch mit, dass die Auseinandersetzung von den Körperkameras der beteiligten Polizisten festgehalten wurde. Die Aufnahmen sollten zunächst jedoch nicht veröffentlicht werden. Die Untersuchung der Polizei werde nach ihrem Abschluss von unabhängiger Seite überprüft.

Inzwischen wird gegen einen australischen Polizisten wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Beamte solle im Juli vor Gericht erscheinen, erklärte die Polizei des Bundesstaates New South Wales am Mittwoch.

Quellen: AFP, CNN