Beim Untergang eines Flüchtlingsboots vor der libyschen Westküste sind am Samstag mindestens 31 Menschen ertrunken, darunter mehrere Kinder. Nach Angaben der libyschen Küstenwache konnten jedoch Hunderte weitere Menschen gerettet werden. Sie wurden in den Hafen der Hauptstadt Tripolis gebracht. Ein Sprecher der libyschen Küstenwache am Samstag: "Heute haben wir ungefähr 200 Leute gerettet, die auf zwei Schlauchbooten unterwegs waren. Das erste Schlauchboot war gekentert und gesunken, bevor wir es erreichen konnten. Die Küstenwache in Sabrata hatte Notsignalen empfangen und fuhr aus um zu kontrollieren. Doch als sie dort ankamen, fanden sie nur noch eine Gruppe von Leuten, die sich an den Resten eines Schlauchbootes festhielten. Alle anderen sind ums Leben gekommen. Sie wurden abgetrieben, als das Boot sank. Rund 60 Passagiere des gesunkenen Schiffs konnten aber gerettet werden. Darüber hinaus konnten wir nur noch rund 31 Tote bergen." Libyen ist der Haupt-Startpunkt für Migranten aus Afrika, die die Überfahrt nach Europa versuchen. Schleuser verfrachten sie häufig in seeuntüchtige und überladene Boote. Die meisten Bootsflüchtlinge werden von Schiffen aufgegriffen und nach Italien gebracht. Dort sind in diesem Jahr bereits rund 115.000 Migranten auf dem Seeweg angekommen. Hingegen sind seit dem Jahr 2000 rund 33.000 Menschen bei dem Versuch der Überfahrt ums Leben gekommen. Nach Angaben der Vereinten Nationen am Freitag handelt es sich daher um die mit Abstand tödlichste Grenze der Welt.