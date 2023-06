Eine 13-Jährige ist in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Konsum von Drogen gestorben. Laut Polizei nahm das Mädchen aus Altentreptow zusammen mit einer 15-jährigen Freundin wahrscheinlich Ecstasy "mit extrem hohem Wirkstoffgehalt". Anschließend wurden vier Verdächtige festgenommen.

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein 13-jähriges Mädchen nach der mutmaßlichen Einnahme von Drogen gestorben. Das teilte die Polizei am Montagabend per Twitter mit. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.

Ein 15-jähriges Mädchen, das mutmaßlich ebenfalls die Drogen eingenommen haben soll, liege weiter in einer Klinik. Sie sei auf dem Weg der Besserung, hieß es.

Auch nur eine Pille Ecstasy kann lebensbedrohlich sein

Die Jugendlichen aus Altentreptow haben nach Angaben der Polizei vergangene Woche mutmaßlich Drogen konsumiert. Es habe sich wahrscheinlich um eine Ecstasy-Tablette mit extrem hohem Wirkstoffgehalt gehandelt, möglicherweise die gefährliche Droge "Blue Punisher". Ob dem so ist, müssten weitere Untersuchungen zeigen.

"Ob die Schülerinnen eine Überdosis genommen haben, muss ebenfalls noch ermittelt werden." Je nach Körperzustand und Droge könne auch schon die Einnahme einer Pille lebensbedrohlich sein.

Vier Festnahmen und Wohnungsdurchsuchungen

Später nahm die Polizei vier Verdächtige im Alter zwischen 16 und 37 Jahren fest und durchsuchte mehrere Wohnungen, wie die Polizei in Neubrandenburg am Dienstag mitteilte. Inzwischen wurde demnach außerdem eine 14-Jährige, die ebenfalls die gefährliche Droge eingenommen hatte, "in sehr kritischem Zustand" im Krankenhaus behandelt.

Der Polizei waren nach eigenen Angaben zudem weitere Vorfälle bekannt, in denen Menschen die entsprechenden Pillen eingenommen oder gekauft hatten. "Wir gehen davon aus, dass die gefährliche Droge weiterhin im Umlauf ist", erklärten die Beamten. Sie werde offenbar im Großraum Neubrandenburg von Drogenhändlern auch an Kinder und Jugendliche vertrieben. Die Polizei warnte eindringlich vor dem Konsum.

Bei den vier bereits am Montagabend festgenommen Verdächtigen handelte es sich demnach um drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie einen 37-Jährigen. Ihnen werden laut Polizei Drogenhandel und die Weitergabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige vorgeworfen. Sie befanden sich zunächst in Polizeigewahrsam. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden Beweismittel wie geringe Mengen an Rauschgift beschlagnahmt. Die Ermittlungen liefen weiter.