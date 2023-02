von Eugen Epp Ecstasy und halluzinogene Pilze sollen in Australien künftig gegen psychische Krankheiten verschrieben werden. Für die Verwendung der Wirkstoffe MDMA und Psilocybin gibt es aber strenge Vorschriften.

Ecstasy und halluzinogenen Pilzen – auch bekannt als magic mushrooms – haftete über Jahrzehnte ein Ruf als gefährliche Partydroge an. Sicherlich auch nicht zu Unrecht, doch in den vergangenen Jahren hat sich immer mehr gezeigt, dass die Substanzen auch sinnvoll zu medizinischen Zwecken genutzt werden können.

Australien hat deshalb als weltweit erstes Land angekündigt, die in den Drogen enthaltenen Wirkstoffe MDMA und Psilocybin für den Einsatz im Rahmen psychiatrischer Behandlungen freizugeben. Psychiater mit einer speziellen Berechtigung sollen sie ab Juli diesen Jahres verschreiben können. Das gab die nationale Regulierungsbehörde für therapeutische Mittel bekannt. Es gebe genügend wissenschaftliche Evidenz für mögliche positive Effekte bei bestimmten Patient:innen, begründete die Behörde die Entscheidung.

Ecstasy soll bei psychischen Krankheiten helfen

MDMA soll demnach als Mittel gegen posttraumatische Belastungsstörungen verschrieben werden, Psilocybin bei therapie-resistenten Depressionen eingesetzt werden. Der Einsatz solle bei beiden Stoffen nur sehr eingeschränkt erlaubt sein. Mediziner:innen wie der Dozent für Notfallmedizin David Caldicott begrüßen die Änderung: Er sieht darin laut "Guardian" einen "sehr willkommenen Schritt nach Jahren der Dämonisierung".

Aus Sicht von Caldicott ist es "vollkommen klar", dass der kontrollierte Einsatz von MDMA and Psilocybin "dramatische Auswirkungen auf Zustände, die als durch eine heutige Behandlung nicht beeinflussbar angesehen werden" haben könne. "Zusätzlich zu einem klaren und sich entwickelnden therapeutischen Nutzen bietet es auch die Chance, Jahrzehnte der verpassten Gelegenheiten nachzuholen, in die inneren Abläufe des menschlichen Geistes einzutauchen, die so lange aufgegeben wurden als Teil eines schlecht durchdachten, ideologischen 'Krieg gegen die Drogen'“, so der Mediziner. Kritiker:innen der Entscheidung fordern jedoch weitere Forschungen zu dem Thema.

Psilocybin kommt in der Natur in mehr als 200 Pilzarten vor und wurde schon von Urvölkern medizinisch eingesetzt. MDMA wurde erstmals 1912 von dem deutschen Pharmakonzern Merck synthetisiert und erlangte in Pillenform als Partydroge Ecstasy weltweite Bekanntheit.

Quellen: Therapeutic Goods Administration / "Guardian" / Deutsche Welle