© LMCT Plus / Instagram

von Eugen Epp Bei einer Verlosung hat ein Ehepaar aus Australien ein Haus gewonnen. Doch das Paar ist alles andere als zufrieden: Es hat dem Veranstalter des Gewinnspiels sogar eine Rechnung geschickt.

Andrea and Kevin Griffin haben das geschafft, wovon viele träumen: Das Paar aus dem australischen Bundesstaat Victoria hat in einer Verlosung ein Traumhaus gewonnen. Umgerechnet etwa zweieinhalb Millionen Euro soll das Eigenheim wert sein, in bester Lage etwas außerhalb von Melbourne. Und dennoch ist das Ehepaar mit dem Gewinn alles andere als zufrieden.

Die Griffins hatten an einer Verlosung teilgenommen, die der Millionär und Immobilieninvestor Adrian Portelli mit seinem Unternehmen LMCT Plus veranstaltet hatte. Darüber führt Portelli regelmäßig Gewinnspiele durch – in diesem Fall ersteigerte er ein Haus und verloste es später. Das Ehepaar Griffin hatte Glück und freute sich zunächst riesig über den Gewinn. Doch das hat sich mittlerweile gründlich geändert.

Gewinner schicken eine Rechnung über 60.000 Euro

Seit dem Gewinn im Februar liegt das Paar mit dem Millionär im Clinch. Streitpunkt ist die Innenausstattung des Hauses: Andrea und Kevin Griffin stören sich daran, dass die Einrichtung nicht genauso aussieht wie auf den Werbebildern zu sehen war. Sie vermissen unter anderem Bücher und Kerzen, aber auch größere Gegenstände wie einen Rasenmähroboter, ein Laufband oder einen hochwertigen Grill.

Der Zeitung "The Herald Sun" sagte das Paar, ihm lägen Aufnahmen einer Überwachungskamera vor, die zeigten, wie Portelli kurz vor der Übergabe das Haus ausräume. "Wir dachten nur: Was zur Hölle?", erklärte Andrea Griffin. "Warum hat er das getan?" Sie und ihr Mann sind der festen Überzeugung, dass ihnen nicht nur das Haus, sondern auch alle auf den Werbebildern gezeigten Gegenstände zustehen. Deshalb haben sie Portelli eine Rechnung in Höhe von umgerechnet mehr als 60.000 Euro geschickt. Ihren Gewinn bezeichnen sie mittlerweile als "Albtraum".

Saga um verlostes Haus geht weiter

Meckern auf sehr hohem Niveau, könnte man meinen. So sieht es auch Adrian Portelli, auf Social Media bekannt als Liebhaber von schnellen Autos und teuren Immobilien. Der Millionär spricht von "Erpressung". Portelli bestreitet gar nicht, dass die Einrichtung des Hauses in Wirklichkeit anders aussah als auf den Bildern, betont aber, dass diese Gegenstände nur "zur Show" gedient hätten und nie Teil der Geschäftsbedingungen gewesen seien. "Was ich mit diesen Dingen mache, ist meine Sache", erklärte er in einem TikTok-Video. Dem Ehepaar Griffin wirft er vor, "undankbar" zu sein.

Noch nimmt die Saga um das verloste Haus kein Ende: Das Gewinner-Ehepaar will Geld sehen, Portelli weigert sich zu zahlen. Sollte sich daran nichts ändern, wollen die Griffins eine Webseite ins Internet stellen, auf der sie dokumentieren, wie sie angeblich betrogen worden sind. Adrian Portelli hat derweil schon wieder das nächste Gewinnspiel gestartet: Die Gegenstände, die aus dem Haus entfernt worden sind, werden für einen Einsatz von einem australischen Dollar verlost. Der Erlös, so Portelli, soll an Obdachlose gehen. "Wir wollen, dass jemand das Geld bekommt, der dankbar dafür ist", erklärte er mit einem Seitenhieb auf das Ehepaar. "Viele Menschen würden sich freuen, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben."

Quellen: "Mirror" / "The Herald Sun" / LMCT Plus auf Instagram / Adrian Portelli auf TikTok