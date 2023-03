Auf der B87 bei Eilenburg sind am späten Vormittag mehrere Autos zusammengestoßen. Es gab Tote und Verletzte. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

Bei einem schweren Unfall auf der B87 bei Eilenburg in Nordsachsen sind am Donnerstag drei Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, vier davon schwer, wie ein Sprecher der Polizei in Leipzig sagte. Zuvor hatten Leipziger Volkszeitung (LVZ) und die "Bild"-Zeitung berichtet. Laut einem dpa-Reporter sind drei stark beschädigte Pkws zu sehen, Trümmerteile liegen auf der Straße. Auch ein Lastwagen war am Unfallort.

Gegen 10.45 Uhr waren demnach auf der Bundesstraße mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen. Derzeit läuft die Bergung. Zur Unfallursache werde noch ermittelt, sagte der Sprecher weiter. Bei den Toten handle es sich um zwei Frauen und einen Mann. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Unfallort ist zudem ein Sachverständiger im Einsatz. Die B87 wurde nach dem Unfall zwischen Eilenburg-Ost und Doberschütz am Donnerstagvormittag voll gesperrt.

Hinweis: Dieser Artikel wurde aktualisiert.