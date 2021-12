Sehen Sie im Video: Extrem-Baden im Eis – Frau begeistert Millionen mit finnischer Tradition.





















Mäkinen steigt vorzugsweise in das Wasser zugefrorener Seen.

Dafür sägt sie mit einer speziellen Säge Löcher in die Eisschicht und lässt sich bei Minusgraden im Badeanzug in das Wasser gleiten.

39 Millionen Mal wurde dieses Video aufgerufen, in dem sie mit einer Eisscholle posiert.

Und 60 Millionen Mal dieses eisige Bad.

Laut Mäkinen gehe es ihr um den Adrenalin-Kick. Die Zuschauer freuen sich wahrscheinlich, dass sie das eiskalte Vergnügen aus dem warmen Wohnzimmer beobachten dürfen.

Mehr