In der russischen Stadt Sankt Peterburg ist am Samstag ein neuer Eisbrecher vom Stapel gelaufen. Das Schiff trägt den Namen „Ural" und wird durch einen Kernreaktor angetrieben. Es kann eine bis zu drei Meter dicke Eisdecke durchbrechen und ist damit einer der stärksten Eisbrecher der Welt. In drei Jahren soll die Ural zusammen mit den Schwesterschiffen Arktika und Sibir an die Atomenergiebehörde des Landes übergeben werden. Russland ist dabei seine Flotte von Eisbrechern und die Häfen zu modernisieren. Die Regierung rechnet damit, dass der Handel zwischen China und Europa zukünftig mehr über die sogenannte Nordostpassage laufen könnte. Die Strecke ist deutlich kürzer, als die bisherige Handelsroute über den indischen Ozean. Bisher war die Nordostpassage einen Großteil des Jahres von Packeis blockiert. Durch den Klimawandel ist die Strecke aber immer öfter schiffbar. Trotzdem ist die Strecke beschwerlich: Viele Frachter müssen von Eisbrechern begleitet werden.