Am Samstag mussten in El Paso, Texas, 20 Menschen sterben. Auch ein Deutscher soll unter den Opfern sein. Ein 21-jähriger US-Amerikaner schoss in einem Einkaufscenter um sich – offenbar aus rassistischen Motiven. "Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas", hatte der Täter vorab in einer Art Pamphlet geschrieben. Der Amokschütze wurde lebend von der Polizei gefasst. Unschuldige Menschen, unter anderem die 25-jährige Jordan Anchondo, hingegen sind tot. Und wie jetzt herauskam, opferte die junge Mutter sich anscheinend, um ihrem Baby das Leben zu retten.

Anchondo war mit ihrem kleinen Sohn und ihrem Mann Andre unterwegs, um am Wochenende die üblichen Einkäufe zu erledigen und alles Nötige für den nahenden Schulbeginn ihres ältesten Kindes zu besorgen. Die Familie besuchte völlig ahnungslos den großen Supermarkt in El Paso. Als der Täter um sich zu schießen begann, traf er Jordans Mann tödlich. Die Mutter wandte sich sofort ab, beugte sich über ihr zwei Monate altes Kind und schützte den Kleinen mit ihrem Körper. Dann traf auch sie eine tödliche Kugel.

Sie schützte ihr kleines Kind mit ihrem Körper

Die Geschehnisse dieses Moments lassen sich aus Verletzungen herleiten, die der kleine Junge während des furchtbaren Massakers erlitt. Als seine Mutter zu Boden stürzte, fiel sie auf ihn. Das Baby brach sich dabei mehrere Knochen – doch es durfte überleben. Momentan wird der Junge im Krankenhaus behandelt. "Den Verletzungen nach scheint meine Schwester das Baby abgeschirmt zu haben", so Leta Jamrowski, die 19-jährige Schwester der verstorbenen Jordan Anchondo. "Er lebt, weil sie ihr Leben gegeben hat."

Andre und Jordan Anchondo haben noch zwei weitere Kinder. Alle drei müssen nun als Waisen aufwachsen. Präsident Trump macht trotz des furchtbaren Vorfalls und eines weiteren Amoklaufs in Dayton, Ohio, bei dem neun Menschen ums Leben kamen, indes keine Anstalten, etwas an den laxen Waffengesetzen der USA zu ändern. Er schiebt die Taten vielmehr auf psychische Erkrankungen der Schützen.

